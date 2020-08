Conflicto en la Normal Indígena; hay bloqueo

Amenazan con incendiar vehículos si no hay solución.

CHERÁN, MICHOACÁN 3 DE AGOSTO DE 2020.- Aspirantes a ingresar a la Escuela Normal Indígena de Cherán y padres de familia, han bloqueado la carretera y amenazan con incendiar vehículos retenidos, si no hay solución a las peticiones, la principal, que muchos no aparecieron en la lista de resultados de calificaciones del examen de admisión y varios más, con calificación de “cero”.

El pasado fin de semana, tuvo lugar dicho examen para ingresar a dicha institución, en dos modalidades, uno, oral y escrito de la lengua purhépecha, cuando la mayoría son de pueblos originarios de la región y con ello acreditaban el 50 por ciento de la calificación.

El segundo, un examen general de conocimientos; al darse a conocer los resultados este lunes, 49 de los aspirantes no aparecieron la lista y varios más con calificación de “cero”, es decir, no acreditarían su lengua natal; se detectaron fichas duplicadas y aparecieron nombres de aspirantes que no presentaron examen.

Han solicitado al director, Martilano Morales García, rectificación de las anomalías y la realización de un nevo examen de admisión.

A fin de presionar a las autoridades educativas, han bloqueado la carretera en la salida de Cherán hacia Carapan; mantienen en su poder varios vehículos de empresas comerciales, tráilers y autobuses de pasajeros.

Dieron un altimátum a la dirección, al Consejo Estudiantil y a la SEE, para dar una respuesta, a las 4 de la tarde, de lo contrario, empezarán a incendiar vehículos.