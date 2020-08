GRINGA, GRINGA: Doce años, doce sorteos

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ VIE-31-JUL-2020/ En la política están como la pirinola, todos toman, ahora, a unos días de la entrega del informe del segundo informe del gobierno municipal, siguen los cambios en el gabinetazo, pero hay áreas como la de recolección que sigue sin dar una, Uruapan la ciudad de la basura.



Ahora que abran los ojos aquellos que quieren ser presidentes, no vayan a salir con la vieja frase “es culpa de administraciones anteriores” no les queda ahora, menos después.



Pos la burra no era arisca pero los palos la hicieron, ahora los dirigentes “lideres” tienen que demostrar capacidad de acarreo, perdón de gente que tienen en sus organizaciones y votos que pueden arrimar, eso en el mejor de los casos.



Porque prometen mucho, mucho ruido y pocas nueces ya empezaron movimientos para demostrar el poder de acarreo que aplica cuánto tienes, cuánto vales.



Los dirigentes cobran por voto, en la campaña anterior hasta mil pesos por cada uno, 500 y 300 pesos en el peor de los casos, la culpa es de quien se agringa y pagan por votos, mientras siga la ambición del poder habrá compra de votos.



¿A quién le favorece la pobreza? sin duda al que más tiene, suponiendo que en la contienda participaran, Marianito por el PAN-PRD, tiene financiadores, y puede hay esperanza que pueda hacer compra de votos.



Trejo tiene dinero y posibilidades y si es verdad lo que tanto se rumo en los pasillos de la presidencia, entonces también cuenta con el apoyo de Vicko Manricko, bien por Marco que apoyado por el senador García Conejo.



Nacho Campestre es el candidato natural de Morena, tiene apoyo para el financiamiento de su campaña, pero no cuenta con la simpatia de la base morenista, es un quehacer en el que debe poner atención.



Paco Cedillo también está en la lucha por llegar a la presidencia, a diferencia de otros, esta congratulado con los Morenos y al menos con tres decenas de medios de comunicación, de esa manera Paco también es competitivo.



Rafa Ortíz, que ya una vez intentó llegar a la presidencia y ayudo a Mayela, la diputada fifi, en fín, a Rafa le falta revisar muy bien la lista de quienes lo desean apoyar, porque no todos son confiables, hay muchs que como Judas negó a Jesús, lo negarán antes de que cante el gallo.



Pues bueno no todo está dicho y ¿qué tal si toca mujer para Uruapan? Entonces la lista de Vico Manrico figura Adys Magaña, en la de la Tde 4ta va Brenda Faja, como la apodan los panes ¡voy galla! Y pos por el PRI entra al quite Soco Quintita que muy calladita pero esta haciendo lo propio y se mueve dónde debe.



Falta poco para saber, y aquí si el que se agringue pierde, aquel en cuyo trabajo como funcionario allá cometido abusos que se de por enterrado políticamente, porque pues pueden tener a muchos, hartos a su mando pero pocos lo quieren, están como en las cuentas, no se debe ver quién es más conocido, sino más acertado.



Ansina mero es, con eso que ahorita todos los secretaros quieren ser candidatos, pocos podrán llegar, pero todos pueden romper el equipo de trabajo lo que los llevó al poder. Si ya deporsi Juanito Manzo camina con rumbo diferente.



Juanito también quiere ser, igual como Genarito, Miguel, Víctor, Chuela, en fin la lista es extensa, pero el gran equipo empezó a resquebrajarse y habrá serias traiciones que los llevara a la ruptura qua vez que definan candidato para eso fala poco menos de 3 meses, no hay plazo que no se cumpla.



Pos para los espectadores se abre el telón y comenzamos con el circo, porque de una o de otra manera son payasos los quien pretenden llegar, sin tener la mínima oportunidad, ni en su casa los quieren.



Pos ay que sigan, finalmente lo ajeno llora por su dueño y quienes hicieron hartos billetes en la administración de Vicko Manrico, pos que se los gasten en las campañas de papel, y pos GRINGA, GRINGA EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.



FE DE RATAS.- Este texto es ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.