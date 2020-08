Acción Nacional no ha pactado ninguna alianza con el PRI, aclara Escobar Ledesma

– El Consejo Estatal del instituto político determinará si se va en alianza o no con algún otro partido político.

COMUNICADO 235/MORELIA, MICHOACÁN, 4 DE AGOSTO DE 2020.- En Acción Nacional las alianzas o coaliciones las definen tanto los militantes, como el Consejo Estatal, máximo órgano en la toma de decisiones, aclaró Oscar Escobar Ledesma, dirigente estatal del PAN en Michoacán, al negar reuniones con dirigentes del PRI para definir una ruta conjunta en el proceso electoral 2020- 2021.

El líder albiazul aclaró que las supuestas mesas de diálogo, referidas por la dirigencia priísta, no se realizaron, por lo menos con la presencia de Acción Nacional o del propio presidente.

“El proceso electoral está cada vez más cerca de iniciar, por eso, los otros partidos políticos que nos ven fuertes quieren establecer una alianza. Nosotros no nos hemos sentado a dialogar, no hemos estado en ninguna reunión con liderazgos del PRI, es necesario aclarar que aún no se define una alianza para ir juntos en el próximo proceso electoral”, arguyó Escobar Ledesma.

Precisó que la definición de las alianzas se realizarán una vez que se culmine con la consulta a militantes de todo el estado y con la aprobación del Consejo Estatal del PAN.

“El tema de las alianzas se definirá en dos líneas, la primera es a partir de las respuestas que nos den los ciudadanos, militantes y simpatizantes en la consulta que estamos realizando a nivel estatal a través de una gira. La segunda vertiente, es que el Consejo Estatal, órgano máximo y que tiene la última palabra en el instituto político, lo apruebe”, puntualizó.

Escobar Ledesma pidió a los Liderazgos partidistas no provocar confusiones a la militancia y ciudadanía general, por lo que los invitó a esperar los tiempos adecuados para concretar las estrategias electorales.