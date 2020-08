Registra Hospital General de Zitácuaro un egreso más de paciente COVID-19

Las áreas especiales en hospitales de la SSM han facilita la atención a los enfermos

ZITÁCUARO, MICHOACÁN, A 5 DE AGOSTO DE 2020.- Los cuidados y atenciones del personal del Hospital General de Zitácuaro, ayudaron a un paciente de 37 años a superar las complicaciones por COVID-19.

La habilitación de una área exclusiva para pacientes COVID-19, en esta unidad médica de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), permitió al hombre recibir atención oportuna durante los 10 días que permaneció hospitalizado.

El contar con estas áreas en los hospitales de la SSM se ha facilitado la atención a los pacientes, al no tener que ser trasladados largas distancias y lejos de sus hogares para recibir tratamiento.

Lo anterior no sería posible sin la entrega y compromiso del personal de estos nosocomios, que todos los días se esfuerza para sacar adelante a los pacientes que los necesitan.

La SSM reitera el llamado a la población a no bajar la guardia y seguir con el lavado frecuente de manos, el distanciamiento social, no salir de casa si no es necesario y el uso obligatorio del cubrebocas, a fin de romper con la cadena de contigo.