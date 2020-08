Preparan a jóvenes para apoyo a AMLO

URUAPAN, MICHOACÁN; A 06 DE AGOSTO DE 2020.- Los jóvenes son pieza fundamental para la transformación de México. En Uruapan, grupos de jóvenes se fortalecen reafirmando principios e ideología, principalmente porque quieren ser parte del cambio verdadero.

Así lo señaló el Senador Casimiro Méndez Ortiz, quien celebra la unidad y entusiasmo de la juventud en el partido, donde se han definido como “protagonistas del cambio verdadero”. Activamente recorren colonias y comunidades de la región, con la finalidad de conocer la percepción ciudadana, respecto a los avances y acciones logradas por la cuarta transformación.

En reunión con parte de sus integrantes, Hugo Madrigal y Erandini Hernández destacaron que como jóvenes morenistas serán

los encargados de promover y encabezar actividades con la militancia y simpatizantes, para fortalecer estructuras y liderazgos de cara a los comicios del 2021.

Señalaron que como lo esperaban, la respuesta de la ciudadanía durante sus encuentros, sigue siendo de rotundo apoyo, respaldo y total aprobación al gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

Por lo anterior, muchos de ellos se suman a manifestar voluntariamente su sentir, mediante mensajes impresos en lonas colocadas frente a sus domicilios.

Aclararon que en Uruapan no se ha renovado la dirigencia, por lo que los consejeros continúan siendo los mismos, entre ellos el Senador Casimiro Méndez Ortiz, será hasta el 31 de agosto fecha límite para definir dirigencias, dependiendo del semáforo de riesgo que persiste a nivel nacional a causa de Covid-19. Mientras tanto no existe la figura de “comisión auxiliar” pues no lo establecen los estatutos del Instituto político, por lo que todo acto o posición de quien se ostente serlo, es sin la debida representación, abundaron.

El legislador Casimiro Méndez, reitera su apoyo y respaldo a las acciones que encabezarán en próximos días, pues no duda que los jóvenes en MORENA tienen la camisa bien puesta, compromiso con la sociedad y lealtad al proyecto de transformación por Uruapan, concluyó.