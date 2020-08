A distancia y con la asignatura de Vida Saludable iniciará el ciclo escolar en Michoacán: Silvano Aureoles

El arranque será virtual porque la epidemia nos exige estar a la altura de las circunstancias, modificar nuestros hábitos y pensar en comunidad: Gobernador

Se pondrá en marcha el programa “Quédate en la escuela” para evitar la deserción escolar en el nivel medio y superior

MORELIA, MICHOACÁN, A 13 DE AGOSTO DE 2020.- El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo confirmó que la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) se encuentra lista y con las herramientas necesarias para arrancar el ciclo escolar 2020-2021, el próximo 24 de agosto.

“En Michoacán la educación no se detiene y para cuidar la vida y salud de nuestras niñas y niños el arranque del ciclo escolar será de manera virtual y se incorporará la asignatura de Vida Saludable, porque la pandemia del COVID-19 nos exige estar a la altura de las circunstancias, modificar nuestros hábitos y pensar en comunidad”, aseguró el mandatario.

En conjunto con el titular de la SEE, Héctor Ayala Morales, el gobernador precisó que las y los alumnos del nivel básico comenzarán las clases el 24 de agosto y para las y los estudiantes de los niveles medio y superior, se contará con el programa “Quédate en la escuela”.

“En los últimos cinco años consolidar en el estado un proyecto educativo para que las y los jóvenes reciban educación de calidad ha sido una prioridad y con este programa seguiremos impulsando a los estudiantes porque la educación es la principal ruta para lograr un mejor Michoacán”, señaló Silvano Aureoles.

El titular de la SEE indicó que con el programa “Quédate en la escuela”, se promoverá la permanencia las y los estudiantes en preparatorias y universidades para que el índice de ausentismo escolar no se incremente y no haya deserción a consecuencia de la pandemia.

Héctor Ayala comentó que para las y los alumnos del nivel básico las clases serán de manera virtual, se contará con el apoyo de la televisión y los libros de textos gratuitos para reforzar los conocimientos y realizar de actividades escolares en el hogar.

“Los libros de textos se distribuirán antes de iniciar las clases a distancia, para que de esta forma las y los alumnos, así como las maestras y maestros, tengan las herramientas correspondientes para iniciar con éxito el ciclo 2020-2021”, puntualizó el secretario de Educación.