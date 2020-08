Desinstalan plantación de aguacate en bosque de Tingambato

No permitiremos que terminen con nuestros bosques para beneficiar intereses de particulares: Ricardo Luna García

Reforestan para regenerar esta zona 550 pinos y la Semaccdet entregó un vale a la comunidad por 5 mil árboles más

TINGAMBATO, MICHOACÁN, A 14 DE AGOSTO DE 2020.- En el predio Potrero del Agua, ubicado en el municipio de Tingambato, el secretario de Medio Ambiente, Cambo Climático y Desarrollo Territorial, Ricardo Luna García, acompañado de autoridades comunales de Santiago Tingambato, del edil Nelson Villegas y del diputado federal, José Guadalupe Aguilera Rojas, desinstaló árboles de aguacate plantados en un terreno de vocación 100 por ciento forestal, como es el Cerro del Comburinda.

“No podemos permitir que se deforeste y se siembre aguacate en donde no se debe meter, no estamos en contra de ese cultivo que genera empleos y es una desarrollo económico, pero no podemos reconvertir todos los bosques en huertas de aguacate porque nos vamos a quedar sin agua y sin aire puro”, enfatizó el secretario de Medio Ambiente.

El compromiso de la comunidad indígena es regenerar este pulmón natural del Estado, reconoció el comisariado de Bienes Comunales de Santiago Tingambato, Luis Manuel Arellano, quien se mostró de acuerdo en trabajar en conjunto con el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, a través de la Semaccdet, “nuestro propósito es tratar de cuidar más el medio ambiente, proteger lo que nos queda de bosques, es un amplio trabajo que tenemos que hacer como comunidad”.

Ricardo Luna García, hizo entrega al comisariado de Bienes Comunales, de un vale por 5 mil pinos de la especie Leiophyla. Los cuales se sumarán a otros 550 pinos michoacanos que se plantaron en este paraje en una reforestación inicial, cuya sobrevivencia está garantizada en un 90 por ciento, ya que los árboles cuentan con 3 años de edad.

Luna García, insistió en que una función fundamental de los árboles es contener el suelo para evitar su deterioro y desastres naturales, sin dejar de lado los servicios ambientales que brindan, “en esta superficie de Potrero del Agua hay almacenado en los árboles que existen actualmente cerca de mil toneladas de carbono en los troncos, tendríamos que aportar a los pinos 4 millones 169 mil 310 pesos que es el costo natural del servicio que realizan por capturar el carbono y dióxido de carbono para transformarlo en oxígeno y estos 550 árboles que hoy plantamos aumentarán estos servicios”.

El edil de este municipio, Nelson Villegas Figueroa, reconoció el grave daño que algunos particulares realizan al bosque y aseguró es necesario redoblar el trabajo para conservar estos sitios naturales, “nuestros cerros, los pocos cerros que nos quedan se los están terminando, necesitamos hacer un esfuerzo mayor con la ciudadanía y protegerlos porque no solo se trata de oxígeno, el agua que consumimos en todo el municipio de Tingambato depende también de todos estos árboles”.

El legislador federal, José Guadalupe Aguilera, a nombre de la Cámara de Diputados, extendió un reconocimiento al Gobierno del Estado, por la conservación que impulsa de los bosques y el combate para acabar con el cambio ilegal de uso de suelo, “tenemos que sumarnos al trabajo que está haciendo el Gobierno del Estado a través del ingeniero Ricardo Luna García y la Semaccdet, a pesar de que ha habido algunos sectores que se han negado ustedes no han bajado la guardia y eso tenemos que reconocerlo desde la Cámara de Diputados”.

Finalmente el titular de la Semaccdet reiteró a nombre del gobernador Silvano Aureoles Conejo: “sigamos trabajando de manera conjunta para la conservación, el cuidado de los recursos naturales y el aprovechamiento también de manera sustentable y de forma sostenible, ninguna economía justifica el deterioro del medio ambiente, hay que llevar las dos cosas de la mano”.