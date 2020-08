Yolanda García Barragán renuncia a su militancia en Morena

EL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ VIE-14-AGO-2020/ Inconforme por la apatía del gobierno federal en materia de atención a los enfermos de cáncer, al cierre de las estancias infantiles y reducción de los programas sociales, la regidora Yolanda García Barragán renunció a su militancia al partido Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena).

Así lo hizo la fundadora de Morena durante su intervención en el segundo informe de gobierno de la administración que encabeza Victor Manuel Manríquez González.



La regidora, presidenta de la Comisión de la Mujer, externó en su mensaje “No voy a permanecer a un partido donde no se trata dignamente a las personas y no se les reconoce el trabajo que tanto hemos hecho y no estoy dispuesta a apoyar a quienes no le importa el dolor de los demás”.

En la sesión de ayuntamiento estaban Casimiro Méndez Ortiz, senador; Ignacio Campos Equihua, Agustín García Rubio, diputados federales; Mayela Salas Sáenz y Francisco Cedillo de Jesús, diputados locales emanados de Morena.