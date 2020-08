GRINGA, GRINGA: Morena la tiene, es suya pero ¿la dejará ir?

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ DOM-16-AGO-2020/ “El amor y el interés se fueron al campo un día, pudo más el interés que el amor que le tenía” quiénes hicieron los refranes tenían una visión hasta el cielo, pero bueno el presidente Vicko Manrico se va ¿no que mucho amor por Uruapan? ahora deja el barco a la deriva por intereses políticos personales, a seguir en el poder, quiere ser gobernador pero no en el 2021, si no en el 2017, por lo pronto espera ser 3 años líder perredista estatal después una diputación pluri o senaduría en el 2024 y después a la candidatura por la gubernatura.



Como en juego de ajedrez el peón y el rey vuelven al mismo lugar ¡El rey ha muerto, Viva el Rey! Un día estamos al otro día no, así es la polaca, te mueven a su antojo, pero Vicko sabe hacer su jugada, en la dirigencia el PRD garantiza una diputación por la vía pluri para el 2024, pero antes viajar y hacer amarres por todos los caminos de Michoacán, finamente, él hizo bien su jugada.



La jugada política del gober, Silvano le salió como anillo al dedo, llevado a Vicko Marico a la presencia estatal del PRD atrae a la corriente ADN del PRD, de esa manera hace amarres para buscar la candidatura para la presidencia de la república, parece de locos pero por ay va.



El segundo informe de Vicko llovió por todos lados como en los tiempos de los Ramones y Caldo Mehacias, le pusieron una chinga a los invitados de Morena, con la renuncia de la regidora Yolanda ¿Pero qué hay atrás del teatro que armó la regi…? Con su renuncia mediática.



Acaso la sala de sesiones del ayuntamiento es la sede de Morena, lugar en el cuál legal y legítimamente hubiera presentado la renuncia al partido que le dio oportunidad de llegar al ayuntamiento como regidora, Yolis confundió la leche con la magnesia, pero se cotizó muy bien ahora todos los partidos la buscarán para llevarla a sus trincheras…



Ahora resulta que, Yolita, patea el pesebre, el partido que la parió y la sacó de afanadora de C5. Para algunos, Yolita, es valiente, para otros es malagradecida, para otros es convenenciera y oportunista, pero la realidad es que fue el brazo golpeador de Vicko Manrico para Morena. El instrumento de golpeteo político, será el sereno pero fue un golpe certero y bien dado a los asistentes morenistas, invitados para recibir soberana cachetada.



Bueno Yolis siempre, desde, el primer día que llegó como regidora se dedicó a vota en favor todo. Jamás desistió de apoyar el presidente, bueno asi es el ayuntamiento, regidores a modo no hay oposición real, los regidores tienen gente metida en la nómima, esposos, hijos, queridas, sexoservidores, en fín.



Se dice que Yola ganó al menos plazas municipales y con base. Vicko es inteligente, sabe gestionar y mediar, nadie le quita que muy buen negociador y allá quien se deje, pero la ignorancia es atrevida….



Pos quien crea que Vicko se va y listo, parece que están un poco equivocados, físicamente sale pero, de facto, seguirá con la mano en la administración, debemos recordar que es su proyecto, son su equipo y debe buscar un sustituto a modo, será Migue, será Mariano. O en apego a ley Adys estará como encargada del despacho hasta 60días, por lo pronto entra Toño Chuela, ay ta todo bien acomodadito.



Por lo pronto Manry ya tiene asegurado el trabajo para los próximos años, tres en la dirigencia estatal del PRD, otros 3 en la diputación federal o la senaduría y entonces, después uno más en campaña a la gubernatura de Michoacán, así sencillo, tiene buenas fortalezas, joven, carismático, astuto y magnífico negociador,



Bueno pos parece que arrancamos, y con todo, ahora si a ver de cual cuero salen más correas, así es en la polaca, Yola se va, pero artos chillan por entrar y no les permiten, Morena es un partido que se mantiene hermético y “no se quieren contaminar” de risa.



En Morena las cosas andan del tingo al tango Nacho Campestre se equivocó de distrito hace más presencia en Morelia acompañando a Morrón en su casi campaña que en Uruapan, no pos así es la polaca anda patas pa arriba y los políticos patas abiertas, sienten que caen y no caen, mal pensaos.



Pos corre y se va con Yolita, a ver que sigue, que se cuiden todos por que los políticos andan sueltos y ya saben… y pos GRINGA, GRINGA ELQUE SE APENDEJA SE CHINGA.

FE DE RATAS.- ESTE TEXTO ES FICCIÓN CUALQUIER PARECIDO CON LA REALIDAD ES MERA COINDIDENCIA.