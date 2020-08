En Morena le apostamos a la unidad y al proyecto de nación: Casimiro Méndez Ortiz

*Los fundadores, dirigentes y militantes de Morena, serán quienes definan las candidaturas rumbo al 2021.

URUAPAN, MICHOACÁN A 17 DE AGOSTO DE 2020.- Desde la legitimidad se actúa en defensa de la 4T y por la incansable lucha que fundadores y militancia han realizado desde que inició el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el país. Se lucha también, porque la justicia y programas sociales sean un derecho constitucional y definitivo, para las y los mexicanos.

Así lo señaló el Senador Casimiro Méndez Ortiz, durante evento denominado “Encuentro de Fundadores y Militantes de Morena en Defensa de la 4T”; mismo que se realizó este pasado domingo, con el objetivo de fortalecer y unir las bases integradas legítimamente. El legislador, dijo que transformar a México no ha sido fácil, pues otros en 80 años de gobierno no pudieron hacerlo y erradicar las problemáticas que laceran a la sociedad, en sólo dos años representa un gran reto, pero no un imposible, pues México comienza a cambiar.

Destacó la importancia de las bases para encaminar la próxima jornada electoral al triunfo en Michoacán; descartando a todos aquéllos protagonistas externos que aparecen justo en procesos electorales, cuando en otros tiempos hasta se reían del proyecto de Andrés Manuel López Obrador. De los que se han ido de Morena, dijo que se van, porque no conocieron el verdadero proyecto de nación.

Hoy, Morena es la primer fuerza política, por ello surge la aspiración de terceros al poder y gobierno en sus diferentes representaciones populares, por eso es que se apuesta por la unidad, para defender lo conquistado, dejando fuera a la vieja práctica del oportunismo, señaló.

Adelantó, que de momento no hay personalidades oficiales para figurar como candidatos rumbo a los comicios del 2021, ni siquiera se sabe el género que se asignará.

Al evento también asistieron el presidente del Consejo Estatal: José Apolonio Albavera Velásquez, los dirigentes estatales; Martín López y Fidel Calderón, los diputados federales; Ana Sánchez y Agustín García Rubio, el diputado local; Francisco Cedillo de Jesús y Hugo Madrigal, entre otros.