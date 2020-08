Instalados, más de 27 mil filtros sanitarios desde el inicio de la contingencia

Se han reforzado las medidas básicas de higiene para la prevención y contención del COVID-19: SSM

MORELIA, MICHOACÁN, A 17 DE AGOSTO DE 2020.- Desde el inicio de la contingencia por COVID-19 a la fecha, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), ha promovido el uso del gel antibacterial y ha instalado 27 mil 744 filtros sanitarios en diversos establecimientos.

Lo anterior como parte de la estrategia preventiva, para la contención de la cadena de contagios por este padecimiento, acciones que se han realizado de manera conjunta con los 113 ayuntamientos y las 8 Jurisdicciones Sanitarias.

Algunos de estos cercos sanitarios preventivos fueron instalados en 2 mil 374 dependencias gubernamentales, 11 mil 929 en espacios de trabajo, 235 en escuelas y estancias infantiles, 63 en estancias del adulto mayor, 907 en asociaciones religiosas, civiles y deportivas; 368 en centrales de autobuses, camiones (durante la fase 1) y transporte público; 9 mil 90 en hoteles, restaurantes, comercios y tiendas departamentales; así como 2 mil 850 en plazas y espacios públicos.

Además, se reforzaron las medidas básicas de higiene para la prevención y contención del virus COVID-19, como no tocarse la cara con las manos sucias, el constante lavado de manos o su desinfección con gel que contenga por lo menos 70 por ciento de alcohol; no saludar de beso, mano o abrazo y estornudar en el ángulo interno del brazo, acciones fundamentales mientras no exista vacuna o tratamiento para la enfermedad.

La SSM mantiene a disposición de la ciudadanía el 800-123-2890 con 11 líneas para resolver todas sus dudas médicas, así como el micrositio bit.ly/MichCOVID-19, donde encontrarán toda la información disponible sobre el padecimiento.