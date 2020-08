No es momento de que funcionarios y sociedad bajen la guardia contra el COVID-19: Gobernador

Anuncia Silvano Aureoles que su quinto informe de Gobierno será de manera virtual

Quienes no cumplen con las medidas de prevención contra el coronavirus, son un mal ejemplo ante la sociedad y nada aportan para evitar más muertes por esta enfermedad, destaca

MORELIA, MICHOACÁN, A 17 DE AGOSTO DE 2020.- Ante el momento más crítico que vive México y Michoacán por el COVID-19, ni funcionarios ni sociedad deben relajarse, aseguró el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien expuso que México ya acumula más de medio millón de contagios y más de 55 mil fallecidos, mientras que Michoacán ya alcanzó los 12 mil contagios y se acerca a las mil muertes.

“Sobre esta cruda realidad, quiero hablarle en primer lugar a los que creen que no se van a enfermar. Hoy quiero decirles, con tristeza, pero también con coraje, con toda la firmeza y claridad, que aquellos que no acatan las medidas dan un muy mal ejemplo, porque debo enfatizarles que no cuidarse es un acto de egoísmo que los pone muy mal frente a sus familias, frente a sus hijos y frente a todo Michoacán”, puntualizó.

Por tal motivo, en su mensaje de cada inicio de semana a través de sus redes sociales, el mandatario estatal anunció de manera formal que, en congruencia y respeto a las medidas sanitarias, su quinto informe de Gobierno será virtual.

“Vamos a hacer uso de la tecnología para no exponer a nadie, peto también para que mucha gente lo pueda ver desde varias plataformas. Como funcionarios es una obligación no poner en riesgo la salud y la vida de la población, por eso se tomó esta decisión en mi gobierno y esperemos que sea así también para los informes de los alcaldes”, apuntó.

Al hacer el llamado a las y los funcionarios del gobierno, servidores públicos y municipios, el mandatario estatal los conminó a cuidarse, cumplir las medidas sanitarias y predicar con el ejemplo.

“Muchos, por las labores que realizan continúan en las calles, pero ustedes, más que nadie, tienen el deber de cuidarse y cumplir las medidas sanitarias. A los gobiernos, desde cualquier espacio, les corresponde conducir y acompañar a la sociedad, sobre todo en épocas de crisis”, argumentó.

Por todo ello, el gobernador expresó su gratitud y admiración a cada hombre y mujer que han entregado su vida en los hospitales y en los centros de salud de cada rincón de Michoacán, así como al liderazgo, compromiso, profesionalismo y conocimiento claro de la secretaria de Salud, Diana Carpio Ríos para hacerle frente al reto que representa la epidemia en la entidad.

“Michoacanos, michoacanas, ni el gobierno, ni el personal de la salud podemos solos, necesitamos que cada uno de ustedes haga la parte que le toca, y si no lo entendemos de una vez, seguiremos escuchando de la tragedia y la muerte de muchas familias. Cuidemos a los nuestros y seamos empáticos con el prójimo, saquemos la cara más noble de Michoacán, seamos solidarios y atendamos con responsabilidad las medidas sanitarias y no permitir que el descuido y las ganas de salir, sigan matando”, finalizó Aureoles Conejo.