Se reunieron militantes y simpatizantes de Morena en mesa de diálogo para la consolidación del proyecto de la Cuarta Transformación en Michoacán

URUAPAN, MICH., A 19 DE AGOSTO DE 2020.- Convocados por el diputado local, Alfredo Ramírez Bedolla, militantes y simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Uruapan, se reunieron este miércoles en una mesa de diálogo constructivo en torno a la consolidación del proyecto de la Cuarta Transformación en Michoacán, con miras de llegar fortalecidos al próximo proceso electoral del 2021.

A la reunión realizada en un hotel de la ciudad, acudieron diferentes liderazgos de Morena en la región -entre quienes se encontraban el diputado federal, Ignacio Campos Equihua, y los diputados locales Mayela Salas Sáenz y Francisco Cedillo de Jesús-, donde participaron todos activamente en un diálogo abierto sobre los principales retos que enfrenta el partido en los próximos meses, para llegar como una fuerza bien cohesionada el próximo año.

En su oportunidad, el legislador federal, Ignacio Campos destacó la importancia de que Morena sea el próximo gobierno en Michoacán, para lo que -dijo- se necesita que haya unidad al interior del partido, “para ir construyendo lo que este movimiento social pacífico va a ser en el 2021, ya que estoy seguro que la Cuarta Transformación va a llegar para el bienestar de todas y todos los ciudadanos”.

Por lo que convocó a unir fuerzas entre los militantes y apoyar a los mejores perfiles que vayan a representar a Morena; donde también invitó a no cerrar las puertas a nadie, ya que el partido no pertenece a unos cuantos, sino que es de todos los que desean un mejor país. Por lo que pidió unir filas en torno a los candidatos que designe el Comité Estatal y Nacional, “ya que el enemigo no está en casa, sino que se encuentra afuera y es al que tenemos que enfrentar”.