GRINGA, GRINGA: Muchos quieren candidaturas morenistas pero… ¡hay videos!

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ DOM-23-AGO-2020/ ¡Ay les hablan! Convenencieros Ya les dijo El Fredy Ramírez “Hay más Obradorista que Morenistas y el que sea Morenista pero no obradorista solo está por conveniencia” ¿Más claro? Solo saben Obrar…



En realidad ¿Qué les quiso decir? Que si buscan un lugar y se quieren comer el pastel no podrá porque solamente el jefe sabrá quién les comparte el poder y a quienes aleja, así de sencillo. Ahora si entenderán los morenistas y los a simpatizantes.



Deben obedecer al jefe supremo, cabecita de algodón, ya entendieron.

El sistema no ha cambiado, todo sigue igual, mismas caras, mismo lugar, mismas ambiciones, nada que no se haya vivido antes. Y pos gringa, gringa…



Después del fracasado intento por reunirá a los militantes Morenistas con los arribistas ¡ah no! Pero si con los simpatizantes que se unen a Morena porque quieren hueso, el diputado Fredy vino a Uruapan a tratar de conciliar, pero ¡oh! Sorpresa no fueron los de Morena, solamente unos cuantos, seguidores de los diputados Paco, Mayela y Nacho del mismo Fredy. Los de militantes invitados se retiraron, no les gusto el olor, dijeron ay Carrillo…



Parecía reunión perredista y no de Morena, hasta parecía reunión de la extinta organización AOI, Pacheco el ex regidor panista, amigazo de doña Peluches Doddoli, Lalo Calzada, compadre de la doña y pos bueno puro Experredista. Que han logrado lugares de tercera categoría pa abajotote.



Lo curioso es que hablan de corrupción, hablan de “los anteriores gobierno corruptos” a los cuales pertenecieron, que fácil olvidan ¿Será que no cobran en la nómina como quisieran?



Calzada ya fue regidor, pachequito -el MC- también. Así que se tiran piedras solititos. Con la edad se olvidan tanto las cosas, porque jóvenes no se ven muchos, ente los que quieren ser morenos pero no son.



Aun no comienza el proceso electoral y ya se empezaron a desgarrar las vestiduras. Si en el ayuntamiento, por un año de gobierno se comen, que pasará en la determinación de la candidatura.



El pleito por un año de gobierno pos ¿pa qué? Por algo Ady Magaña la síndico, No quiso asumir el poder por 60 días. Que la ley le otorga, Por cierto no se retuerzan culebras, Adys no se ha presentado por su delicado estado de salud debido a su embarazo, no porque esté enojada con Vicko Manrico.



Lo que sí es verdad es que se niega a asumir el poder en 60 días, finalmente conoce el gobierno y sabe que en ese tiempo nada puede hacer solamente agarrar la papa caliente, mejor que se le quede al sustituto ¡Quién será? Tachuela, Miky o Tenedor, de ahí se sabrá en automático quien va por la candidatura



Chuela en su reynado mientras que Chuela viva su Reynado, cuando se imaginó que sería el presidente por unos días, pero ay ta, haciendo su papel con responsabilidad, ah caray esta traviesa se sintió muy panza raspada.



El que no quiso ser panza raspada fue Juan Carlos Barragán, renunció al PRD tras la toma de protesta de Manry, pero no contaba que el gober lo está apoyando así que de inmediato vino la revancha y pos si Dios nos la concede “que bonita es la revancha” cuándo Dios nos la concede, desde cuando querían la revancha pero pos el celosito Barragán se confió, ahora ¿Quién podrá ayudarlo?



Pos no hay nada escrito pa naiden, ahora resulta que por ahí anda un médico bien chambeador molesto con Nacho Campestre, en tres años no le han paga pues, ya no la rechinga.

Por mientras los morenos sigan soberbios y no permitan que los simpatizantes alberguen su casa, se antoja muy complicada la situación, mientras que no permitirle la palabra ni a Fidel Tuntún, ya no chingan, ni a Selenota, argumentan que no son morenistas, así que no tienen vela en el entierro.



Ni Nacho y Mayela menos, a esa se le olvida hasta de donde sale, bueno pos ay que trabajar, porque así como se ve no se les en pies ni cabeza y según los militantes no permitirán arribistas, se hacen chaquetas mentales, porque al primer dedazo de cabeza de algodón y van como corderitos a trabajar sin hacer pio. Mejor calladitos se ven bonitos.



Dicen los militantes que no quieren hueso, pero pos esos si son de Morena y no son López Obradoristas, porque sí quieren hueso pero ya se repartieron diputaciones y hasta las regidurías, se quieren comer el pastel solitos y los va a empachar y pos allá ellos. Porque en la polaca es todos junto, sumar y no restar, no pelear y mucho menos cometer pendejadas porque pos GRINGA, GRINGA, EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.



P.D. Este texto es ficción, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.