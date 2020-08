Convoca Antonio Chuela a no bajar la guardia y reforzar medidas en áreas de la Administración Municipal ante el COVID-19

-Recorrió diversas dependencias municipales para verificar que trabajadores y usuarios respeten las medidas sanitarias

URUAPAN, MICH; LUNES 24 DE AGOSTO DE 2020.- Con el fin de evitar que dependencias municipales se conviertan en focos de contagio del COVID-19, el Encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Uruapan, Antonio Chuela Murguía, hizo un llamado a empleados municipales a no bajar la guardia y reforzar las medidas de prevención, toda vez que este domingo 23 de agosto el municipio de Uruapan registró cifra récord de 41 nuevos contagios.

Este mensaje lo dio al visitar junto con el secretario de Administración, Luis Manuel Magaña Magaña, varias Secretarías Municipales: la de Administración, Desarrollo Social, el Sistema DIF Municipal, la Secretaría Jurídica, Fomento Económico, así como el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN).

En cada una de los sitios señalados, Antonio Chuela pidió a la plantilla de trabajadores mantener mucha disciplina, al recalcar que todos deben portar de manera correcta el cubreboca, respetar la sana distancia entre compañeros, mantener limpia y sanitizada el área de trabajo. Expuso que en cada dependencia municipal debe haber una bitácora, en que se registre la temperatura de cada empleado al comenzar y finalizar la jornada laboral.

Pidió a quienes atienden el filtro de acceso a la Presidencia Municipal, que “no permitan el ingreso de trabajadores, funcionarios o usuarios que no porten cubrebocas, ni se dejen tomar la temperatura, sea quien sea”. También dio la indicación a los empleados de que no atiendan a ciudadanos que no porten de manera correcta el cubreboca.

Dijo a los trabajadores que no tengan temor de informar si se sienten mal, ya que la atención médica oportuna ayuda a combatir el COVID-19 y al avisar a tiempo evitan que el virus se propague entre los compañeros de trabajo. “Somos un equipo de trabajo y estamos para apoyarlos, no tengan pena decir que se sienten enfermos”.

En tanto que el secretario de Administración, Luis Manuel Magaña enfatizó que cada dependencia municipal será dotada con un termómetro digital para checar la temperatura al inicio y al final de cada jornada laboral.