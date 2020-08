Noche de Muertos, condicionada a la reducción de la cadena de contagios

El secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello; la secretaría de Salud, Diana Carpio Ríos, y la titular de Turismo, Claudia Chávez López, sostuvieron una reunión con los alcaldes de la región Lacustre de Pátzcuaro

MORELIA, MICHOACÁN, A 24 DE AGOSTO DE 2020.-Solo rompiendo la cadena de contagios de los municipios, así como tomando medidas que reduzcan la movilidad de las personas, se podría permitir la realización de las actividades de la Noche de Muertos en Michoacán.

Así lo definieron el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello y la secretaria de Salud, Diana Celia Carpio Ríos, al sostener una reunión con las y los presidentes municipales de la región Lacustre de Pátzcuaro, con quienes acordaron revisar y alistar protocolos que permitan realizar las festividades bajo todas las medidas de sanidad.

“La única forma de poder tener celebraciones de Noche de Ánimas es tomando desde ahora medidas que reduzcan los contagios y que, sobre todo, bajen la movilidad de las y los ciudadanos, no hay otra forma”, afirmó el secretario.

Carlos Herrera sostuvo que para el Gobierno del Estado de lo que se trata es de cuidar nuestras tradiciones, pero en este momento se debe priorizar la salud de las y los michoacanos, por ello indicó que en este momento se tienen que evitar cualquier tipo de evento que haga concentraciones masivas.

“Coincido con ustedes, tenemos que tomar acciones concretas, porque si no la ciudadanía no hace caso, quiero solicitarles que no inviten a que la gente se junte, y nosotros como Gobierno estatal los vamos a respaldar, de momento no hagan desfiles, Grito, ningún evento que invite a la aglomeración”, externó.

Detalló que contarán con el respaldo de la Guardia Nacional a fin de poder realizar acciones de dispersión, así como con Guardianes de la Salud para supervisar que los establecimientos cumplan con todos los requerimientos de sanidad.

Por su parte la secretaria de Salud, Diana Celia Carpio, expresó que también es necesario atender Morelia, Uruapan y Pátzcuaro como municipios con una alta movilidad de ciudadanas y ciudadanos hacia las zonas donde se realizan las festividades de la Noche de Muertos.

En ese sentido manifestó que septiembre será un mes clave para reducir el número de contagios, por ello la necesidad de evitar cualquier situación, evento o festividad religiosa que aglutine a las personas.

La secretaria de Turismo, Claudia Chávez López, presentó medidas exactas que tendrán que tomar los municipios para que puedan llevar a cabo las celebraciones bajo protocolos estrictos de sanidad.

La funcionaria estatal aseveró que ante la epidemia se vislumbran festejos poco concurridos y, sobre todo, fuertes pérdidas económicas en el sector, sin embargo dijo que la prioridad es atender las recomendaciones del área de la salud.

En la reunión las y los presidentes municipales externaron diversas inquietudes y se dijeron dispuestos a trabajar de manera coordinada con las autoridades estatales a fin de buscar mecanismos que garanticen la integridad de las y los ciudadanos, además de buscar el cómo lograr llevar a cabo la Noche de Muertos bajo todas las medidas de sanidad.

En la reunión estuvieron presentes los alcaldes de Pátzcuaro, Víctor Manuel Báez Ceja; de Lagunillas, Macarena Chávez Flores; de Erongarícuaro, Adrián Melgoza Novoa; de Coeneo, Ariel Trujillo Córdova; de Quiroga, Alma Rosa Vargas Diazbarriga; y de Salvador Escalante, Jesús Lucas Ángel.

También estuvieron el presidente Alejandro García Serna, alcalde de Huiramba; Rolando Méndez Baldovinos, representante del edil de Tzintzuntzan; además Julio Fajardo, integrante de la Arquidiócesis de Morelia.