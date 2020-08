Y me duele mucho el deterioro del Parque Nacional: Rafael Ortiz García

Soy, como ustedes, orgullosamente de Uruapan

ESPECIAL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ LUN-24-AGO-2020/ El Parque Nacional Barranca del Cupatitizo, es un lugar maravilloso. Gracias a él, Uruapan está aquí y nosotros también, con agua pura en abundancia, vegetación y un clima maravilloso. Antaño, a Uruapan se le conocía como el Vergel de Michoacán, y no era para menos, era reconocer en lo que vale esta maravilla de la naturaleza.

Era tan importante el río y el Parque Nacional en la vida de los uruapenses, que los paseos dominicales se hacían a esa reserva natural, fundada por el General Lázaro Cárdenas el 2 de noviembre de 1938, y no pocos romances se dieron ahí mismo. La zona turística del Parque, la tenemos a unas cuantas cuadras del centro de la ciudad. Una maravilla de 19 hectáreas al alcance de toda la ciudadanía.



Es tan emblemático y bello el lugar, que hasta una telenovela de rodó ahí en el año de 1988, Monte Calvario. Pero entre 1969 y 1971, el pintor uruapense Manuel Pérez Coronado, popularmente conocido como Mapeco, pinto un mural en la barda de contención arriba de la fuente Eréndira, que retrataba magistralmente las regiones de Michoacán, su historia, arte popular, gastronomía, danza y costumbres.

Hoy, lamentablemente, de todo eso sólo queda el recuerdo. El arte, la cultura, las tradiciones y hasta nuestro orgullo, la misma naturaleza se ha encargado de borrarlos. Pero la omisión e irresponsabilidad de los gobiernos tiene mucho que ver en esto, pues van y vienen, y el Parque Nacional es manejado como simple fuente de ingresos, sin que se invierta ni un poco en la restauración de dicho mural.

Por eso estoy triste. Creí ingenuamente que cuando se anunció en el 2018 una inversión de 10 millones de pesos para restaurar dicho mural, recuperaríamos un pedacito de nuestra historia, de nuestro arte y cultura, de nuestra identidad como pueblo, pero me equivoqué. Me siento defraudado. El domingo fui al Parque Nacional, para recargarme de energía y buena vibra. Me siento bien, pero estoy triste.

¿de quién es la culpa de que el Parque Nacional esté así, del gobierno o nuestra? Reconstruyamos Juntos nuestro Parque Nacional. Por el bien de todos.

