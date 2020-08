Maribel “12 años de ausencia, injusticia e impunidad”

COMUNICADO/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ LUN-24-AGO-2020/ Lo recordamos como si hubiera sido ayer, porque duele así, como si hubiera ocurrido ayer, 12 años atrás el domingo 24 de agosto de 2008 estábamos saliendo del cine cuando recibimos la llamada “Acaban de secuestrar a Maribel”.

Eran las 7 de la tarde en el centro de la ciudad de Uruapan Michoacán cuando diez sujetos encapuchados, con armas de fuego de alto calibre, sometieron a Maribel Martínez Martínez, Secretaria del Ayuntamiento de Uruapan, la subieron a una camioneta tipo Van color vino, y nunca más la volvimos a ver, así de sencillo nos arrebataron a Maribel de nuestras vidas.

¿Qué se puede decir después de 12 años de injusticia e impunidad? ¿Qué se puede decir del hecho de que después de tantos años aún desconocemos el paradero de nuestra querida Maribel, y los nombres y rostros de las personas que cometieron este acto cobarde.

Esto significa el paso de 3 administraciones federales: Felipe Calderón Hinojosa (PAN), Enrique Peña Nieto (PRI) y Andrés Manuel López Obrador (MORENA).

5 gobiernos estatales: Leonel Godoy Rangel (PRD), Fausto Vallejo Figueroa (PRI), Jesús Reyna García (PRI), Salvador Jara Guerrero (PRI), y Silvano Aureoles Conejo (PRD).

y 4 administraciones municipales: Antonio González Rodríguez (PAN), Jesús María Dóddoli Murguía (PAN), Aldo Macías Alejandres (PRI), Víctor Manríquez González (PRD).

12 años escuchando discursos y promesas de autoridades de distintos partidos políticos: “toda la fuerza del estado”, “no escatimaremos recursos”, “hasta las últimas consecuencias”, “nosotros haremos la diferencia”, “abrazos no balazos”…

Durante 12 años hemos sido testigos de la incapacidad de todos estos líderes de enfrentar y resolver el gran problema de inseguridad e ilegalidad que vive México, Michoacán y Uruapan, la desarticulación y debilitamiento en sus estructuras, la corrupción, la falta de compromiso, los intereses particulares y de partidos políticos, todo esto ha dado como resultado un país dividido, endeble, disminuido y sin rumbo, ¡Basta ya de simular y fingir!, deberían ser ejemplo de honestidad, determinación y valentía, que es lo que nuestro dolido país necesita.

El grado de cinismo al que hemos llegado en el que tan solo se dice “todo esto es culpa de administraciones anteriores” ¡ya nos tiene hartos!. Necesitamos soluciones, se requiere a la voz de YA de un cambio de estrategia en todos los niveles de gobierno, pero es urgente también una transformación en nosotros como sociedad, donde desde nuestras casas impulsemos y generemos ese cambio que México y todos los mexicanos merecemos ¡México tiene que cambiar!.

NO dejaremos que el caso de Maribel como el de miles de mujeres víctimas de mentes y manos criminales quede sin resolver.

Querida Maribel, estos 12 años han sido los más difíciles de nuestras vidas, la incertidumbre de no saber de ti nos duele y lastima como si te hubiéramos perdido ayer. Tu generosidad, fortaleza y valentía son nuestro motor, siempre seguiremos tu ejemplo y no dejaremos de levantar la voz por ti. Te amamos.

FAMILIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ