De cara al segundo informe de gobierno, exige PAN datos reales; con mentiras no se puede ayudar a México, advierte

No, en México ni hay menos corrupción, ni se ha ayudado a los mexicanos a superar la pobreza, ni hay un buen manejo de la pandemia; López Obrador, miente: Fernando Rodríguez Doval

Los “otros datos” del gobierno federal no ayudan a trazar una estrategia efectiva que ayude a generar bien común, para que México se convierta en un país de oportunidades, enfatizó

CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE AGOSTO DE 2020 .- Luego del balance preliminar que el Presidente de la República hizo sobre su gestión de cara al Segundo Informe de Gobierno, en el que presumió como principales logros el combate a la corrupción, la política del bienestar para el pueblo y el manejo de la pandemia, el Secretario de Estudios del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Fernando Rodríguez Doval, desmintió dicha versión y exigió al Mandatario cumplir con su principal compromiso: no mentir.

“Andrés Manuel López Obrador aseguró que uno de los avances más importantes de su gobierno es el combate a la corrupción. Aunque le cambie el nombre a los hechos, recibir dinero por debajo del agua, como se pudo apreciar en los videos donde entregan sobornos a su hermano Pío, es corrupción. El inexplicable patrimonio millonario de varios de sus colaboradores, como Irma Eréndira Sandoval o Manuel Bartlett, también es corrupción. Igualmente, darle trato privilegiado a delincuentes, como Emilio Lozoya, para que haga declaraciones a modo, es corrupción”, acusó.

Rodríguez Doval recordó que en 21 meses de mal gobierno López Obrador ha comprometido la salud de los mexicanos, la integridad de las mujeres, el desarrollo de los niños y la creación y conservación de miles de empleos: “Estamos ante la peor crisis económica en México desde hace un siglo. Hay millones de desempleados que están pasando a la pobreza. Y eso, en buena medida, ha sido por las políticas equivocadas de este gobierno”, enfatizó.

El ex secretario general del PAN insistió que los programas sociales del gobierno federal no son efectivos, pues además de carecer de reglas de

operación está comprobado que no ayudan a superar la pobreza. La Cepal y el Coneval pronostican para 2020 un aumento de la pobreza en 5.9%, y de la extrema en 4.8%. De esta forma, 47.8%, casi la mitad de la población mexicana, estará en condiciones de pobreza, y 15.9% en pobreza extrema.

Si bien la pandemia por Covid-19 ha venido a complicar los escenarios tanto económicos como de salud, antes de ella México ya se encontraba mal, por las decisiones equivocadas, improvisadas y caprichosas del Presidente, así como por las señales enviadas a los inversionistas.

Por otra parte, aclaró el ex diputado federal y local, el manejo de la pandemia ha sido catastrófico, y lo más lamentable es que quien se ha hecho cargo de la pandemia se ha guiado por la soberbia y la vanidad, lo cual ha condenado a morir a ya más de 60 mil mexicanos que forman parte de las cifras oficiales, que podrían convertirse en 160 mil según el Instituto de Métricas y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington, que no contabiliza la cifra negra.

Por lo anterior, dijo el Secretario de Estudios del CEN del PAN, el doctor Hugo López-Gatell debería ser blanco de sanciones, entre ellas el retiro de su cédula profesional y ser cesado del servicio público por su falta de sensibilidad y humanidad.

Rodríguez Doval exigió al Presidente de la República no maquillar su Segundo Informe de Gobierno y presentar cifras y hechos reales, pues con mentiras no se puede ayudar a México: “Los ‘otros datos’ del gobierno federal no ayudan a trazar una estrategia efectiva que ayude a generar bien común, para que México se convierta en un país de oportunidades”, sentenció.

“El PAN es la alternativa sensata frente a esta situación. Hoy el PAN gobierna bien en diez estados y más de cuatrocientos municipios, que son los mejor evaluados por los ciudadanos.