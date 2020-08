GRINGA, GRINGA: La muerte acecha

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ JUE-27-AGO-2020/ Gringa gringa, Chuela que se los chinga, ¿cuándo imaginó ser presidente municipal por un año?, suerte te de Dios, pero le cayó del cielo por algo será, finalmente alguien tiene que seguir con el timón para que el barco no se hunda y si es un amigo leal mucho mejor para Manry.



Por bueno para empezar el SUTEM renovó su dirigencia¡¡¡oooh!!! Sorpresa perdió la planilla oficial, la que apoyaba el gobierno burricipal, tanto quisieron bloquear que les salió el tiro por la culata, lo pior es quién ganó, y si recordamos que su triunfo marca ventaja sobre los partidos políticos, sobre los candidatos, pos se podría avizorar pérdida del poder de quienes hoy gobiernan.



¿Quién ganó? Con la naranja no se movieron solititos, atrás del movimiento metió operadores el ex diputado sorpresa y por supuesto Ramoncito metió las manos pero se chingó al candidato oficial, lo que mal empieza mal acaba.



¿Manri se fue contento? Por el mensaje y por su triste rostro de despedida se podrá asegurar que su salida no fue lo que deseaba, precisamente aunque le beneficia en lo personal, dicen, podría ser, pero hubiera sido mejor para el concluir el mandato, criticó mucho a quienes dejaban a medias la presidencia para buscar otros cargos, por eso se dice que no se debe escupir al cielo, porque en la cara te cae.



Adys Magaña simple y llanamente manifestó su negativa a estar durante 600 días como encargada del despecho de presidencia, es un acto de congruencia política, al margen de la papa caliente que le dejan en las manos, y de la salud de ella y su bebé, está la dignidad política, en último término pero finalmente es una política joven y tiene futuro político.



El futuro de Morena, con Juanito el travieso ¿Qué le espera a Juanito? Lo critican más quienes no son militantes de Morena, pero como dice, la canción de Jenny Rivera, aunque llore le pida y le implore, no van a querer, UN EXTERNO.



Y ¿Quién les dijo que los tomarán en cuenta para elegir candidatos? lo bueno es que les van a imponer, les guste o no es uno de los candidatos viables, pero dependerá de los acuerdos nacionales que hagan.



Ahora pelean los lugares, primero deben trabajar para controlar los contagios de Covid19, son muchos, según las cifras oficiales sería casi mil 500 en Uruapan esa cantidad multiplícala por ocho, según la estadística centinela, que presume Gatel,



Lo pior es que se trata de numero cados de personas que e hicieron el estudio en hospitales públicos, quienes se quedan en casa, si hacer el estudio y quienes mueren de neumonía atípica, no están en las estadísticas,



Entonces no piensen tanto en la polaca, vamos a ver primero quien sale vivo este años, ojala que todos lo lectores de esta traviesa sigan aquí,vivitos y coleando, porque en serio esta cabrón, pero a echarle ganas no hay otra.



En las próximas campañas y debido al Covid-19 ya no estará una líder querida, recordada por su peculiar personalidad y por sus organizaciones sociales, decía tener “más de 500 gentecitas” que le daban votos a quienes ella apoyaba, ahora son votos menos para quienes la consideraban siempre en equipos ¿a quién debilita? Ojalá que a nadie.



Los que sí están debilitados son los padres de familia porque la SEP no supo negociar con las cableras y liberó las señales de los canales 11 y 22 solamente para la ciudad de México por ende los niños no iniciaron debidamente el ciclo escolar, que ni libros han entregado en varios casos y los papás están obligados a pagar impresiones de los textos GRATUITOS.



Al gobierno se le ocurre que el ciclo escolar se inicie el televisión cuando el telecable en un paquete módico ceusta 550 pesos cada mes, el telecable o una computadora que ante la pandemia su precio se ha incrementado, la obligación del gobierno era llevar la educación a cada niño del país, dotando computadoras con los programas de cada grado, porque no todos los padres de familia conocen las TIC, gobierno alucinado, mejor manda cortinas de humo, caso Lozoya, rifa del avión, el hermano corrupto, el fideicomiso y los depósitos bancarios ¿Qué más sigue?



Antes les daban pal mandado, ahora ni libros menos zapato o uniformes, a caray, que tal, lo pior es que los profes no le van a dicar ni una hora a la semana a cada alumno, lo que debía ser. Asi incumplen los gobiernos que bueno que este es de apoyo a los pobre, que hoy son os de mayor riesgo para desertar de la escuela por carencias de tecnología.



¿Quién le cumple a los profesionistas y profesionales de la comunican? Caldo Mehacias prometió seguridad social a los comunicadores, Manry comprometió instalaciones dignas, pero nada se ha cumplido, por eso recomendamos que se fijen bien lo que prometen y a quién le dicen digo pa que después no estén chillando, y no digan que no les dije, por póngase buzos caperuza porque GRINGA GRINGA, EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA… el que se apendeja se chinga, Chuela no se agringó.

PD: Este texto es ficción cualquier parecido con a realidad es mera coincidencia.