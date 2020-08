Michoacán tercer lugar en Dengue, urge tomar medidas: Selene Vázquez

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ MIE-26-AGO-2020/ En pocas semanas Michoacán escaló al tercer lugar nacional en cuanto a casos de dengue, por lo que urge que se tomen medidas para evitar que el problema siga creciendo y llegue a complicarse ante la pandemia del Covid.

Así lo expresó la militante de Morena, Selene Vázquez Alatorre, quien comentó que personas de diversas regiones del estado le han comentado que las autoridades de salud y los ayuntamientos no han llevado a cabo las labores de fumigación que tuvieron que haberse hecho desde hace meses, lo que ha llevado a un aumento en enfermedades como el dengue, chicongungunya y zika.

Estos padecimientos son causados por las picaduras de mosquitos que se reproducen en lugares cálidos y cercanos a cuerpos de agua, de ahí que las zonas más afectadas sean municipios como Apatzingán, Buena Vista, Los Reyes, Tocumbo, Tangamandapio, La Piedad, Yurécuaro, Tanhuato, Vista Hermosa, Huetamo, San Lucas y Morelia.

Vázquez Alatorre agregó que en mayo Michoacán no se ubicaba todavía entre los estados con mayor incidencia en tales enfermedades, pero para la tercera semana de agosto subió hasta el tercer sitio a nivel nacional, después de Jalisco y Veracruz, al registrar 903 casos de dengue, 74 de ellos reportados como graves.

La activista de Morena subrayó que se trata de padecimientos muy dolorosos, que pueden ser mortales, pero sobre todo que pueden prevenirse si se toman medidas a tiempo; corresponde a las autoridades de salud del estado y a los ayuntamientos coordinarse para fumigar las zonas cercanas a cuerpos de agua y climas cálidos, en tanto que es responsabilidad también de la sociedad evitar tener agua estancada.

Selene Vázquez añadió que el gobernador Silvano Aureoles se refiere continuamente a la situación del Covid, que desde luego es grave, pero no debe dejar de lado otros problemas de salud como los ya mencionados, sino tomar medidas urgentes “por no hacerlo a tiempo, estamos ya en la estadística nacional”.