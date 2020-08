Sectores deben ser responsables y cumplir medidas preventivas para frenar COVID-19: Antonio Chuela

-Exhortó también a no politizar y anteponer la salud de los uruapenses al interés personal

Uruapan, Mich; Domingo 30 de Agosto del 2020.- A ser responsables, conscientes, asumir con valentía, decisión y sacrificio las acciones para frenar la cadena de contagios por COVID-19 en Uruapan, convocó el Encargado de Despacho de la Presidencia Municipal, Antonio Chuela Murguía, al tiempo que exhortó también a los distintos actores políticos a no utilizar como bandera la pandemia y anteponer la salud de los uruapenses al interés partidista o personal.

Lo anterior al emitir el comunicado referente a las medidas de cierre total anunciadas el pasado 28 de agosto, las cuales, anotó, se suspenderán y quedaron sin efecto para el periodo contemplado del 31 de agosto al 6 de septiembre, por lo que de momento no habrá cierre total de establecimiento ni escalonado por sectores.

Acompañado por la Síndica Municipal, Norma Adriana Magaña Madrigal; el director de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan (Capasu), Miguel Paredes Melgoza, y el regidor titular de la comisión de Comercio y Asuntos Migratorios, Fernando Guízar Vega, enfatizó que el Gobierno Municipal no evadirá su responsabilidad, por lo que seguirá asumiendo con decisión y responsabilidad haciendo un ejercicio de reflexión y autoevaluación, al cual deben sumarse los distintos sectores y actores políticos, que en ocasiones señalan que el problema no son ellos ni la actividad que desarrollan sino otros sectores o personas.

Calificó como alarmante la cifra de fallecimientos registrados durante agosto por Coronavirus, al ejemplificar el caso de los empleados municipales, a quienes reconoció su gran trabajo y dedicación, pero menciono también que si bien ellos en su momento observaron las medidas preventivas en sus labores diarias, contrajeron la enfermedad y fallecieron, siendo esto una responsabilidad de todos.

“Gobierno, mujeres y hombres responsables, empresarios, comerciantes, líderes conscientes, servidores públicos congruentes, a todos nos corresponde enfrentar esta pandemia”, recalcó.

Por lo anterior, dijo que la suspensión de las medidas anunciadas el pasado 28 de agosto no significa que posteriormente no se determinarán cierres totales y/o definitivos en fechas posteriores, sino que se esperará las nuevas medidas del Gobierno del Estado tal y como lo comunicó el Gobernado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, el 29 de agosto para mantener congruencia con las medidas establecidas bajo el sistema de abanderamiento por municipios, el cual ha sido oportuno y adecuado.

Apuntó que en los distintos sectores se reforzarán las medidas como el uso obligatorio de cubrebocas, sana distancia, lavado de manos, aplicación de gel sanitizante, evitar el saludo de mano y/o beso, contar con tapetes sanitizantes, entre otras.

En el caso de la Administración Municipal, precisó, continuará la dotación del material necesario para mantener las medidas de prevención como cubrebocas, caretas y gel antibacterial. El horario de atención a la ciudadanía en las distintas áreas será de 8 a 13 horas.

Los trabajadores considerados con alto riesgo de contagio permanecerán en aislamiento, mientras que quienes abusen de la confianza y de manera irresponsable rompan esta medida realizando actividades no esenciales, serán acreedores a sanciones administrativas.

“Las áreas operativas continuarán funcionando de manera normal con apego a las medidas sanitarias, tal es el caso de Seguridad Pública, Parques y Jardines, Alumbrado Público, Recolección, la Capasu, entre otras”, anotó.

Respecto al sector alimentario, especificó que quienes venden alimentos para consumo, tales como restaurantes, bares, fondas, entre otros, operarán hasta las 22 horas, pudiendo mantener su servicio sólo para llevar o a domicilio hasta su horario permitido.

“Se exceptúan de lo anterior, las taquerías y cenadurías quienes podrán aperturar hasta las 12 de la noche, sin venta de vinos y licores”, acotó.

Remarcó que no se permitirá la simulación ni la operación de restaurantes y bares que en realidad funcionen como discotecas y antros.

Antonio Chuela comentó que en los tianguis, mercados fijos o sobre ruedas, deberán integrarse Comités de Vigilancia con sus propios agremiados para colocar filtros sanitarios en los accesos y la aplicación de medidas sanitarias.

“Reforzaremos los filtros peatonales en el centro de la ciudad, así como en tianguis y mercados, para verificar que todos usen el cubrebocas y no presenten fiebre. Se aumentará el perifoneo en zonas de riesgo, zonas comerciales y zonas con mayor concentración de personas”, agregó.

En particular, para los vehículos de transporte de cortadores del sector aguacatero se vigilará a través de la Dirección de Tránsito Municipal y en coordinación con la Junta de Sanidad Vegetal para que se cumpla con el uso obligatorio de cubrebocas, debiendo llevar bitácora de temperatura de cada uno de sus trabajadores y cuidando que la ocupación del vehículo no represente un riesgo sanitario de contagio.



Los empaques de fruta, centros industriales y centros laborales con más de 50 empleados tendrán que cumplir las medidas sanitarias ya conocidas y contar con bitácora digital de temperatura diaria la cual estará sujeta a inspección por parte de la autoridad municipal.

Para campos de futbol y ligas, se determina la suspensión de actividades dentro de campos de futbol y canchas deportivas del día 31 de agosto al 13 de septiembre.

Mientras que los salones de fiestas deberán de solicitar el trámite de permiso como usualmente ha sido, para la realización de cualquier evento, ante la Secretaría del Ayuntamiento, con 10 días al menos de anticipación, sin que los eventos puedan rebasar el 50% de su capacidad ni en todo caso sean mayores a 100 personas.

“Continuaremos el diálogo y la apertura con cada uno de los sectores productivos y de servicios, comerciantes e industriales, organizaciones sociales y agrupaciones, cámaras empresariales, para trazar una estrategia que asegure el mayor compromiso y responsabilidad, pero sobre todo que nos permita disminuir el alto contagio y los fallecimientos, somos una sola ciudad y un solo pueblo, de manera coordinada y unida podremos salir adelante”, concluyó.