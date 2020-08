Organización desde los municipios para institucionalidad de Morena, llama Selene Vázquez

INFOMANIA/ MARAVATÍO, MICH./ DOM-30-AGO-2020/ Morena es un partido que requiere institucionalidad y la clave está en la organización desde los municipios, señaló la militante Selene Vázquez Alatorre, al referirse tanto a las dirigencias del partido, como a la integración de candidaturas para el proceso electoral del próximo año.

Al participar en la reunión distrital en esta cabecera municipal, la activista recordó que en lo que se refiere a la renovación de la dirigencia nacional de Morena, las autoridades electorales determinaron que el método sea la aplicación de una encuesta, en lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado de acuerdo.

“Y ¿saben por qué el Presidente está de acuerdo? Porque cree en la gente y en el pueblo que lo apoyó, que lo sigue respaldando y que lo seguirá haciendo ahora”, sostuvo.

Selene Vázquez agregó que Morena es un partido que ha concentrado a la gente de izquierda que ha luchado durante décadas, pero también a personas de la sociedad civil, que cree en el proyecto de López Obrador, que está convencida de la transformación que debe tener México para erradicar males tan enquistados como la corrupción.

Por eso, dijo, “no podemos polarizarnos más, Morena está en construcción y hay que darle institucionalidad, yo creo en la organización de los municipios para integrar planillas de unidad y no dejarse influenciar, “hagamos lo que dice el Presidente, participemos en la encuesta nacional pero concentrémonos en los municipios.

En lo que se refiere al proceso electoral del 2021, Vázquez Alatorre dijo que Morena requiere proyectarse con miras a gobernar Michoacán, con un gobierno honesto, “con seis años de que no roben la situación sería totalmente diferente para el estado”.

En ese sentido enfatizó que la reforma constitucional en materia de género establece que la paridad es en todo, es decir que nadie puede afirmar que el 50 por ciento de candidaturas para mujeres sólo contempla las diputaciones y las presidencias municipales pero no las gubernaturas; la Constitución dice “todo”.