Alejado de la realidad el informe presidencial, señalan representantes populares del PRD

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ MAR-01-SEP-2020/ Las y los representantes populares del Partido de la Revolución Democrática (PRD) coincidieron en señalar que el segundo informe presidencial es alejado de la realidad y muestra un balance negativo para la ciudadanía mexicana.

La coordinadora de presidentes municipales del PRD, Elisenda Garduño Garduño, afirmó que se requiere un gobierno federal más activo, que escuche, que respalde y que abra la puerta a los Ayuntamientos, ya que son la primera instancia más cerca de la gente, quienes conocen las necesidades y los rezagos que se deben atender.



“Los municipios necesitamos que nos abran la puerta de los fondos, programas y proyectos para acceder a los recursos y de esta forma nos permitan seguir atendiendo demandas de la población, no que haya recortes presupuestales como ha venido ocurriendo con este gobierno federal”, expresó Ely Garduño.

En opinión de Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, “México está colapsado en lo económico, en materia de seguridad, en salud, en lo social y en lo político”.



El segundo informe presidencial, – dijo Antonio Soto-, “es una falsa realidad donde no se asume la responsabilidad de los errores cometidos por el propio presidente ni se genera ningún tipo de certeza en torno a la toma de decisiones que ayuden a salir adelante a la nación del sitio en el que se le ha colocado”.

Asimismo, el Senador de la República, Antonio García Conejo, consideró que el informe expuesto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, dista mucho de la realidad que hoy enfrentan las y los mexicanos.



El Senador michoacano señaló que desafortunadamente nuestro país se encuentra inmerso en una crisis sanitaria, económica y de seguridad pública, ante lo cual el gobierno federal ha sido rebasado, no tiene respuesta, ni estrategia ni cómo responderle a la ciudadanía.

Por otra parte, -agregó Antonio García-, “el gobierno federal en estos dos años de gobierno ha centralizado el poder y los recursos públicos, lo que afecta directamente a estados y municipios; esto es lamentable porque los recursos públicos son de todas y los mexicanos que contribuyen con sus impuestos”.



En el mismo sentido, el Diputado Federal por el PRD, José Guadalupe Aguilera Rojas, manifestó que hoy el gobierno federal no está respondiendo al pueblo de México, ha sido indiferente a temas tan delicados como el de la salud, la seguridad pública y la generación de empleos.

“Es un segundo informe de gobierno de discursos, de cifras, de números que no se apegan a la realidad y que no ofrece nada a los mexicanos que se han visto afectados por las decisiones erróneas que han tomado, me parece apropiado hacer un alto y corregir el camino antes de que el país siga en el deterioro”, concluyó Aguilera Rojas.