Atiende parto fortuito HGZ No. 83 en morelia

BOLETÍN No. 3435/ MORELIA, MICHOACÁN, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020.- El Hospital General de Zona (HGZ) No. 83 “Camelinas Morelia”, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán, atendió el parto fortuito de una mujer de 23 años de edad, quien dio a luz a un niño el pasado 25 de agosto.

La paciente se trasladaba rumbo a la unidad de ginecología del Hospital General Regional (HGR) No. 1 “Morelia Charo”, cuando presentó dolores del parto y sangrado transvaginal, pero su estado no le dio oportunidad de llegar y tuvo que ingresar al servicio de Urgencias del HGZ No. 83 de la avenida Camelinas, en la capital michoacana.

Pese a carecer de unidad gineco-pediátrica, un equipo médico quirúrgico atendió la urgencia y el binomio madre-hijo fue atendido de manera oportuna y eficaz.

Autoridades del nosocomio, encabezadas por su director, Javier Navarrete García, dieron a conocer que la madre y su hijo fueron atendidos en una ruta crítica destinada para pacientes no COVID, y el resultado fue un menor que midió 40 centímetros de talla y buenas condiciones de salud.

En Morelia, la unidad de ginecología y pediatría del IMSS se ubica en el HGR No. 1, por lo que en dicho hospital se atienden los partos y cesáreas, así como a los menores recién nacidos.

Sin embargo, pese a ser el HGZ No. 83 un recinto hospitalario reconvertido COVID-19 desde marzo pasado, se atendió dicho parto fortuito con los resultados favorables descritos y sin riesgo de contagio para la madre y su hijo.