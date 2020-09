Un informe presidencial demagógico, de cifras alegres y sin resultados: PRD Michoacán

Exceso de optimismo, no existe postura responsable ante la realidad que vivimos: Víctor Manríquez

¿De qué México nos está hablando el Presidente en su discurso?, cuestiona Silvia Estrada

Llama el PRD al gobierno federal a reconocer errores y enmendar el rumbo



INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ MAR-01-AGO-2020/ El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, calificó como demagógico, carente de resultados y de cifras alegres el segundo informe del gobierno federal, en el que evidentemente el Presidente, Andrés Manuel López Obrador no ha respondido a la ciudadanía.

Al fijar su postura respecto al informe presidencial, Víctor Manuel Manríquez, Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), declaró que existe un deterioro, un retroceso en rubros estratégicos como la economía, la salud y la seguridad pública, la fragmentación de la sociedad, y la afectación directa a estados y municipios.



“El mal manejo de la economía, la caída en el Producto Interno Bruto (PIB), la no generación de empleos, la inseguridad pública ya venían arrastrándose, y se agudizó ahora con la pandemia del COVID-19, pero lo más preocupante, triste, es que el Presidente no quiera reconocer que el país va mal y enmendar el camino”, expresó Manríquez González.

Desafortunadamente hay un exceso de optimismo, no muestra una postura responsable ante la situación que México vive, esperábamos un viraje en la forma de plantear la política nacional, más objetiva e incluyente con todos los sectores de la sociedad, agregó el Presidente del PRD.



“Desde el PRD, hacemos un llamado a dejar la polarización política, la que pretende profundizar la llamada Cuarta Transformación, apostar a los intereses del pueblo, colocarlos por encima de todos los actores político que pretendan destruirlos”, apuntó.

Por su parte, la Secretaria General de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE), Maestra. Silvia Estrada Esquivel, dijo que el Segundo Informe Presidencial nos debe llevar a la reflexión, al análisis, de que son diversos rubros en los que no se ha respondido a los mexicanos.

Citó por ejemplo la afectación a sectores vulnerables como las mujeres, el desgaste a familias enteras que han perdido su empleo o han cerrado su pequeño negocio, a los pacientes con cáncer que se han visto afectados por las prácticas inadecuadas en materia de salud.

“Debemos ser muy francos y honestos, no sé de qué país nos está hablando el Presidente, a qué México se refiere, desgraciadamente en este momento, además de la crisis de salud por la pandemia y la economía, enfrentamos cuestiones complejas; en el combate a la corrupción no hay claridad, ni compromiso, en los hechos son sólo cortinas de humo que tratan de desvirtuar la esencia real”, afirmó Silvia Estrada.

Hoy el Presidente habla de cifras, de números que se escuchan bonito pero que no son reales, “me parece que le queda a deber a las y los mexicanos, necesitamos ver acciones contundentes, no simulaciones, no demagogia, y soluciones a las demandas de la ciudadanía”, acotó.

Las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE), exhortaron al Presidente de México para que reconozca que el país está siendo afectado por las decisiones erróneas que se han tomado, que corrija el rumbo y no siga mintiéndole a las y los mexicanos diciendo que vamos saliendo adelante.