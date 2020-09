Abogados se organizan contra la corrupción

Nace el Colectivo “Abogados y Sociedad en Lucha Contra la Corrupción” en Uruapan



Es el primero que se organiza en su tipo con un grupo colegiado



ESPECIAL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-02-SEP-2020/ Para dar a conocer los actos de corrupción al interior de la Fiscalía Regional, la General del Estado, así como en las instituciones estatales y federales, este día se presentó ante los medios de comunicación el primer colectivo “Abogados y Sociedad en Lucha Contra la Corrupción”, encabezado por el abogado en derecho Marco Antonio Padilla Pimentel.



Con 50 integrantes y una mesa directiva dispuesta a exhibir los actos de corrupción que generan los titulares en las dependencias, como la exigencia de dádivas para llevar a cabo cualquier trámite, este día se dijo además la importancia de la participación de la mujer en esta organización no gubernamental.



Los abogados que representan la mesa directiva además de Padilla Pimentel, son: Tesorera María Ángeles Esquivel Ortega y el Secretario: Raúl Bedolla Valdéz, todos ellos miembros destacados en la comunidad, quienes estarán pendientes de cada “atropello” que se haga en contra de los justiciables, por lo cual, exhibieron números de teléfono para apoyo ciudadano: 452 4433600, 3310169188, 4521089202, correo electrónico colectivoabogadosysociedad@outlook.es y dirección: 5 de Febrero no. 23 interior 317,colonia Centro, con el abogado Marco Antonio Padilla Pimentel.



El objeto del colectivo es vigilar el cumplimiento del estado de derecho al interior de las instituciones públicas encargadas de la procuración e impartición de justicia a nivel estatal y municipal, para que dichas autoridades cumplan con las leyes que los rigen y se conduzcan en todas sus actuaciones con estricto apego a la legalidad y a los códigos de ética aplicables.



Para ello, el colectivo recibirá las quejas y denuncias de abogados y justiciables en contra de actos de corrupción y mal trato institucional, por actos u omisiones que vulneren la normatividad aplicable. Se les brindará a los denunciantes la orientación necesaria y en su caso, se les acompañará en la gestión legal ante las instancias competentes para que reciban la atención debida hasta obtener la solución a su inconformidad.



Agregaron algunos datos de importancia por la falta de cultura de denuncia; que sólo el 7 por ciento de delitos se denuncian, el 93 por ciento no, debido a la desconfianza a las instituciones o la inseguridad, de acuerdo al INEGI, en Percepción de inseguridad 2018 en Michoacán.



Asimismo en la misma página oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE) se informa que en 2019 fueron 2 mil 433 vehículos los que se robaron, pero sólo es el 7 por ciento denunció, el resto quedaron sin denuncia es decir unos 22 mil 600.