La legalidad por encima de todo: Nacho Campos

ESPECIAL/ INFOMANIA/ JUE-03-SEP-2020/En rueda de prensa realizada en esta ciudad, el diputado federal, Ignacio Campos Equihua aclaró que el voto de la bancada de Morena por la nueva Mesa Directiva que encabezará el Tercer Periodo de Sesiones Ordinarias de la Cámara de Diputados, no fue un voto a favor del PRI, como tendenciosamente se ha dicho, sino un voto a favor del respeto a la legalidad.



Luego de que señaló que algunos actores políticos han aprovechado la ocasión para llamarlos traidores, esos mismos no dijeron nada antes, cuando en el periodo anterior ocupó la presidencia el PAN, ni se les tachó de la misma manera; “lo que dice la ley es que le tocaba al tercer grupo, es decir al PRI y -aunque a muchos no nos gusta- es lo que tocaba hacer, porque no se vale respetar la ley cuando nos favorece y, cuando no nos favorece, no”.



Campos Equihua destacó que quién presida la Mesa Directiva no tendrá un peso específico en la toma de decisiones, sino que su labor es dar vida orgánica a la Cámara de Diputados, como dar a conocer el orden del día y otorgar la palabra a los oradores en las sesiones; reiterando que los trabajos legislativos no se detienen por esta razón, “Morena no se detiene por quién dirija la Mesa Directiva, las grandes decisiones se toman por mayoría en las sesiones”.



Finalmente destacó que las decisiones que se toman en la Cámara de Diputados, son en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), órgano que es parte fundamental para concretar los proyectos de la Cuarta Transformación del país y donde Morena es mayoría; “la gente votó por un cambio, nosotros no somos iguales a los demás, por eso teníamos que respetar y hacer respetar la ley, a la hora de hacer la votación por la Mesa Directiva de este periodo”.



En la rueda de prensa, Ignacio Campos estuvo acompañado por el diputado federal suplente, Jorge Alberto Mendoza Reyes y por el empresario Miguel Espinoza, quien es presidente de la asociación civil Uruapan Solidario; a quienes agradeció su respaldo en sus actividades.