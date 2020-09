Posicionamiento de Lic. Víctor Manuel Manríquez González, presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva PRD

Versión estenográfica correspondiente al posicionamiento del 02 de Septiembre de 2020

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ MIE-02-SEP-2020/ Muy buenas tardes a todos los amigos militantes y simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática



Quiero iniciar con temas importantes de trascendencia nacional, que tiene que ver con el Informe de gobierno del Presidente de México, de entrada queremos decir que el posicionamiento que se da, el tema que nos ocupa hoy como Partido de la Revolución Democrática, es justamente este informe del Presidente de México, creemos que fue un exceso de optimismo, demagógico, con cifras que no reflejan la realidad del país y cero resultados para la ciudadanía..

La postura que mostró el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no abona a la unidad nacional y fragmenta a los diferentes sectores que conforman el país, aumentando la desigualdad social, fracturando el desarrollo económico y el crecimiento social dado su postura autoritaria e intolerencia política ..

Esperábamos ver una actitud más responsable y un viraje en la forma de plantear la política nacional, más objetiva y principalmente incluyente con todos los sectores de la sociedad, pues no es posible transformar al país sin la opinión y la concurrencia de todas y de todos

Hay retrocesos en crecimiento económico, tema de seguridad pública, en la generación de empleo, salud, y qué decir de los temas que posicionó en su campaña como el combate a la corrupción y bajar el precio de las gasolinas, han quedado en el discurso y en el manejo mediático..

No es congruente eliminar la corrupción combatiéndola de forma selectiva, no es posible enfrentar la crisis en salud olvidando a los más vulnerables y dejando sin acceso a medicinas a los que están en desventaja, no es posible combatir la delincuencia sin enfrentar su avance en todas las regiones del país..

Seguimos viendo un Presidente de México que parece estar más interesado en cuidar su movimiento político que en responder a las y los ciudadanos, pero que sigue mintiendo al decir que ya estamos saliendo adelante…

En este tema, las verdaderas cifras y los verdaderos datos del segundo informe que se debieron haber dado, es que la ayuda a adultos mayores subió de 65 años a los 68 años, buscando así que menos adultos alcancen a llegar a este derecho, y les voy a recordar que en el 2006 el Partido de la Revolución Democrática fue el que inició este movimiento y el que puso en la agenda legislativa el poder otorgar el apoyo a los adultos mayores y quedó establecido como 60 y más, 60 años, y ha ido creciendo la edad acotando así el mayor número de beneficiados… que se tenía en el anterior gobierno federal a los 65 años y que en este gobierno se hizo a la edad a los 68 años de edad para ser beneficiario y se reduce así el número de beneficiarios..

También hay que recordar amigas y amigos, quitaron el Seguro Popular que atendía a los sectores más vulnerables, se decía que iba a iniciar otro proceso para nuestro sistema de salud el cual no lo hemos visto, cerraron las instancias para hijos de padres trabajadores, se cerró más del 50 por ciento de estas instancias y se ha afectado a niñas, niños, padres y madres trabajadoras de nuestro país… bajaron un 35 por ciento en presupuesto en educación, hay que comentarlo y decirlo de manera directa, se quita un 35 por ciento de apoyo y esto está reflejado en el presupuesto de Egresos de la Federación , ahora con esta pandemia se tiene una dificultad porque las clases no pueden presenciales se tienen que buscar alternativas para hacer llegar la educación a todas las niñas y los niños, lamentablemente nuestro país no está preparado para ello, tan es así que tenemos situaciones complicadas en el sector rural, complicaciones en los diferentes puntos de nuestro estado y ello se ve reflejado en que la educación no será para todas y todos nuestros hijos..

También cerraron las clínicas de apoyo a niñas y niños con síndrome de down y con discapacidades varias, bajaron el presupuesto a hospitales de especialidades como el de nutrición, cancerología, cardiología, enfermedades respiratorias, y otros, considerados los mejores de Latinoamérica y que atienden al 80 por ciento de pacientes con estas enfermedades, también los niños enfermos de cáncer no cuentan con un servicio de atención, algo que en sexenios pasados tenían derecho a ser atendidos simplemente por ser mexicanos, y hemos visto que hay un movimiento de padres de niños con esta situación complicada y no se les ha atendido, no se les ha puesto atención de manera directa, retiraron la ayuda a 9 mil mujeres con cáncer de mama, sigue estacionado el avión presidencial sin contar con un destino y hasta el día de hoy se ha convertido en un engaño más para las y los mexicanos..

Volvió a subir la gasolina y la energía eléctrica sin explicación alguna, en el tema económico del número 12 bajamos al número 22 y así, así es el informe que se debería estar dando, esos son los datos reales que se tienen y que se pueden debatir en cualquier momento..

Lo más importante es que nos podamos unir, todas y todos los mexicanos ante esta situación que estamos viviendo, es lamentable porque no se reconoce lo que hemos ido retrocediendo y ello nos conlleva a que el gobierno federal esté viendo que todo está bien, que todo está avanzando y esto nos lleva a una complicación porque hemos ido en retroceso, por eso es el día, es el momento de poder trabajar unidos, de la mano por un mejor país, no es un tema contra partidos políticos contra el Presidente de la República, es por las necesidades de nuestra gente..

En el tema dos del PRD, queremos referirnos a la dirigencia nacional, el pasado fin de semana se realizó el Primer Pleno Ordinario del X Consejo Nacional del PRD en donde se renovó la dirigencia nacional de nuestro partido, asumiendo la presidencia de la Dirección Nacional Ejecutiva, nuestro amigo Jesús Zambrano Grijalva y en la Secretaría General, Adriana Díaz Contreras

Desde Michoacán damos nuestro respaldo y voto de confianza a las y los integrantes de la Dirección Nacional Ejecutiva, estamos plenamente convencidos de que con la llegada de Jesús Zambrano en la Presidencia del PRD se refrenda el compromiso de que somos una izquierda democrática y progresista, al seguir abanderando las causas más justas de la sociedad, pero sobre todo ser el equilibrio que el país necesita ..

El Partido de la Revolución Democrática está evolucionando, fortaleciéndose y renovándose con el objetivo de enfrentar el proceso electoral del 2021 en las mejores condiciones, pero siempre pensando en el progreso de nuestro país; es importante poner un alto a este deterioro que está causando por parte del gobierno federal.

Y aquí aprovecho para recordarles que esta semana iniciaremos desde el PRD Michoacán los recorridos regionales.. donde estaremos visitando como primer punto el Municipio de Tacámbaro en donde estarán citados los municipios de Turicato, Salvador Escalante, Villa Madero, Ario de Rosales, Carácuaro, Nocupétaro y Acutizio, será el jueves 3 de septiembre a las 11 de la mañana, pedirles que nos acompañen presidentes y secretarios de los comités municipales o direcciones ejecutivas al igual en los municipios que gobernemos que nos puedan acompañar presidentas y presidentes municipales y actores como legisladores locales y federales, comentarles que muchos quieren acompañarnos como referentes y actores políticos importantes de nuestro partido, decirles que estamos con un protocolo muy intenso por el tema de Covid-19 y ocupamos que las reuniones no mayor a 40 personas donde podamos tener medidas de higiene para controlar el tema de Covid-19..

Es el primer acercamiento que tenemos en los municipios, de los va a ser fundamental que nos acompañen para poder ponernos de acuerdo y sobre todo para poder trazar la ruta de evolución, de la la renovación de nuestros comités y consejos municipales, hay que recordar que a partir del 1 de septiembre y hasta el último día de octubre se tiene fecha límite para hacer estas renovaciones e instalaciones de consejos municipales..por eso es fundamental su participación

El mismo día jueves 3 de septiembre en Morelia a las 17:00 horas, convocaremos a nuestra gente de Tarímbaro, Zinapécuaro, Cuitzeo, Pátzcuaro, Charo, Tzitzio, Álvaro Obregón, Copándaro, Tzintzuntzan, Huiramba, Lagunillas e Indaparapeo…

El día 5 de septiembre, sábado, en Zacapu estaremos con nuestros amigos de Chilchota, Tangancícuaro, Purepero, Tlazazalca, Villa Jiménez, Coeneo y Quiroga eso sería a las 11:00 horas y en la tarde en Uruapan a las 17:00 horas estaremos invitando a los municipios Paracho, San Juan Nuevo, Tancítaro, Ziracuaretiro, Taretan, Tingambato, Nahuatzen, Charapan Paracho, San Juan Nuevo y así sucesivamente les daremos a conocer los lugares en los que estaremos visitando..

Otro de los temas, el tema tres, que es nacional y que ha sido muy comentado el enjuiciamiento a los ex presidentes de México.. que es tema fundamental pero se ha convertido en un show mediático ¿qué les podemos decir, es otro show mediático para distraer la atención de lo que verdaderamente importa..

Es preocupante el manejo que se le está dando, con el partido político en el poder federal (MORENA) de reunir las firmas y con eso solicitar una consulta popular para que los ex mandatarios desde Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto sean sujetos a juicio penal por supuesta corrupción…

Hay que decirlo: la Ley, el estado de derecho, no se consulta, sino se aplica… , si alguien cometió un delito, si se documenta que existe delito que perseguir, se debe aplicar la Ley, pero lamentablemente vemos que el Gobierno federal y su partido político están utilizando este tema para llevar una ventaja política…

Por desgracia ha sido la tónica de este gobierno exhibir los asuntos mediáticamente, explotarlos y al final del día todo queda en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las mañaneras y no en la acción de la justicia el claro ejemplo, caso Emilio Lozoya

