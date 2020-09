Morena elige dirigente nacional por encuesta telefónica, abierta

EL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ SÁB-05-SEP-2020/ En acatamiento a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los lineamientos y calendario a seguir para la renovación de la presidencia y la secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena a través de una encuesta nacional abierta a militantes y simpatizantes, la cual se llevará a cabo del 26 de septiembre al 2 de octubre.



Así lo informaron Jéssica Rodriguez Saldaña y Abraham Prieto Razo, comisionados auxiliares, en una rueda de medios efectuada en el Hotel Plaza, en la que agregaron que los lineamientos establecen que serán tres empresas especializadas en demoscopia las que tengan a su cargo la celebración de esta encuesta, mismas que serán insaculadas por el INE y acompañadas por un grupo de expertos.



Para encabezar la dirigencia nacional de Morena han manifestado sus aspiraciones: Yeidckol Polevskky Gurvitz, Mario Delgado, Gibrán Ramírez y Porfirio Muñoz Ledo; para secretario general han levantado la mano Citlali Hernández y Alfredo Attolini.



Se sabe que para la selección de las empresas que se sortearán para realizar las tres encuestas, no debe ser un requisito indispensable pertenecer a dos asociaciones civiles (Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública –AMAI- y el Colegio de Especialistas en Demoscopia y Encuestas –CEDE-), que no tienen una condición especial para recibir una patente de esta naturaleza ya que no son colegios de profesionales, de acuerdo a lo expresado en medios nacionales por el Consejero del INE Uuc-kib Espadas.



Por ello, propuso que pudieran participar en la designación como empresas encuestadoras quienes pertenezcan a la CEDE, a la AMAI o posean las certificaciones ESIMM que expide la propia AMAI, ISO 9001 o ISO 20252 en lo relativo a investigaciones de opinión pública, propuesta que no fue acompañada por la mayoría.



Ante un padrón de militantes impugnado, en esta encuesta telefónica podrá participar cualquier persona que se autoadscriba como militante o simpatizante de Morena

El cronograma de actividades aprobado estables, entre otras, las siguientes fechas:

Inicio del registro de aspirantes a candidaturas. 5 de septiembre de 2020

Insaculación de las 3 empresas encuestadoras encargadas de la encuesta abierta.

Designación de dos personas que deberán haber pertenecido al Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos durante los Procesos Electorales Federales de 2014-2015 ó 2017-2018. 7 de septiembre de 2020

Fecha límite de registro de aspirantes a candidaturas. 8 de septiembre de 2020

Levantamiento y procesamiento de encuesta abierta. 26 de septiembre al 2 de octubre de 2020

Presentación de informe de resultados a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y difusión de resultados: 4 de octubre de 2020

El partido registra sus dirigencias ante el INE:5 de octubre de 2020