Acción Nacional impulsará disminuir ISR, IVA y IEPS en el paquete económico 2021

Es urgente reactivar la economía y, ante la falta de apoyos a los micro, pequeños y medianos negocios, proponemos bajar los impuestos: Marko Cortés Mendoza.

Desde el Congreso de la Unión promoveremos la creación de empleos, ante la enorme caída registrada en lo que va de este sexenio.

Vamos por una nueva mayoría en el 2021 para dar un cambio de rumbo al país y, de esa forma, garantizar dar oportunidades para las y los jóvenes de México.

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE SEPTIEMBRE DE 2020.- Acción Nacional impulsará en el próximo Paquete Económico 2021, a entregarse a más tardar el 8 de septiembre, que se disminuya el Impuesto Sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado y el IEPS a las gasolinas, frente a la contracción de -18% que sufrió la economía mexicana y la pérdida de 1 millón 181 mil empleos formales por la pandemia del COVID-19.

Así lo dio a conocer el Presidente Nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, quien pidió a los Grupos Parlamentarios panistas en ambas cámaras que trabajen en las propuestas y busquen conciliar con las demás fuerzas políticas, porque México nos necesita unidos y proponiendo soluciones en este momento de crisis económica, en seguridad y en salud.

“Ya que el gobierno se encuentra empecinado en no cancelar sus proyectos faraónicos como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto, el PAN propone ayudar a los mexicanos mediante la reducción del 30 al 25% la tasa del ISR; el IVA del 16 al 10% así como la disminución del 50% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios”, agregó.

Asimismo, frente al arranque del proceso electoral federal rumbo al 2021, Marko Cortés expuso que Acción Nacional busca la mayoría en la Cámara de Diputados para cambiar el rumbo errático, provocado por las malas decisiones del gobierno y la mayoría morenista en el Congreso, que han llevado a la deriva a México.

“Nosotros queremos reencauzar el camino de México hacia el futuro, para que de nuevo se vea a la nación como destino de inversión, se generen empleos y se reactive la economía, desde todos los sectores: agropecuario, automotriz, turístico, infraestructura, energético y productivo, entre otros”, destacó.

El dirigente nacional recordó que no es la primera vez que el PAN demanda al gobierno bajar los impuestos para reactivar la economía. Desde el inicio del año, cuando ya se tenía una contracción de la economía mexicana antes de la pandemia, se propuso eliminar el IEPS a las gasolinas, reducir gradualmente el ISR a empresas y personas físicas e incentivar a las empresas bajo el esquema de deducciones a la inversión en activos fijos.

Añadió que México se ubica en el penúltimo lugar en el mundo en el otorgamiento de apoyos para la recuperación económica, con un 0.4 por ciento como porcentaje del Producto Interno Bruto, contra otros países del continente que destinan desde 3% hasta 13% del PIB, por mencionar algunos Estados Unidos destina 13%, Perú 12%, Chile 10%, Canadá 9%, Guatemala y Paraguay 3%.

Cortés Mendoza expuso que, frente a la falta de apoyo gubernamental al sector productivo y laboral, Acción Nacional impulsará desde el Congreso una disminución de los impuestos, para aliviar la carga tributaria a los contribuyentes y de esa forma tengan un mayor margen de inversión que evite el cierre de negocios y la pérdida de más empleos.

Además, exigió que, si el gobierno no apoya a la clase trabajadora, por lo menos que ya no le quite sus ingresos, como ocurre con los impuestos que se incrementaron durante la pandemia en plataformas digitales como Netflix, Uber, Didi, Spotify, Mercado Libre, entre otras.

Marko Cortés señaló que nos enfrentamos a un panorama muy complejo el próximo año, pues países de la OCDE han tomado medidas fiscales extraordinarias para hacer frente a la crisis y como lo señalan el reporte “Reformas de Política Fiscal 2020” del organismo, los gobiernos han reducido notablemente sus ingresos al invertir como nunca antes en medidas sociales y de apoyo al sector productivo.

El gobierno federal no puede pretender en estos momentos de crisis económica seguir recaudando lo mismo, debe haber sensibilidad y sentido común, la mejor contribución de un negocio hoy es mantener su plantilla laboral.

“La mejor manera de reactivar la economía y apoyar a las y los mexicanos sería bajando los impuestos, para evitar un mayor encarecimiento de los productos, servicios, transporte, y gasolina”, concluyó.