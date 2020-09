Hoy en el PRD Michoacán nos escuchamos de tú a tú, y construimos Partido

Devolvemos la voz y poder de decisión a la militancia: Víctor Manríquez

Rumbo al 2021, en el PRD se buscará a los mejores perfiles: Silvia Estrada

No habrá acuerdos cupulares, ni cuestiones personales, señalan dirigentes



INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ SAB-05-SEPT-2020/ En el Partido de la Revolución Democrática (PRD) hoy nos escuchamos de tú a tú para seguir fortaleciéndonos, evolucionando, renovándonos y construyendo partido #CaminoAl21, subrayaron las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE), encabezados por el Presidente, Víctor Manuel Manríquez González, y la Secretaria General, Maestra. Silvia Estrada Esquivel.

Durante un encuentro con dirigentes, liderazgos y referentes de la región Morelia, Víctor Manuel Manríquez González, Presidente del PRD, afirmó: “hoy estamos devolviendo la voz a la militancia que es nuestro mayor activo, a quienes nos han acompañado siempre, aquellos que siguen en el PRD aportando todo su esfuerzo, es el momento de venir a escucharnos, de platicar y hablarnos de frente para saber cómo vamos enfrentar el proceso electoral del 2021”.



En ese contexto, el Presidente del PRD abundó que para el proceso electoral del 2021 no habrá acuerdos cupulares ni de intereses particulares o de grupos, se dará la voz y el poder de decisión a la militancia, con ustedes, vamos a trazar una ruta junta.

En el tema de las alianzas y coincidencias seremos muy cuidadosos, – detalló Manríquez-, porque lo que buscamos no son sólo candidatos, ni discursos, sino a ganadores, a los mejores, verdaderos representantes populares que nos lleven a ganar la gubernatura, la mayoría de las presidencias municipales y de diputaciones locales y federales.



En su intervención la Secretaria General de la DEE, Maestra. Silvia Estrada Esquivel, subrayó que hoy el PRD está a la altura de las circunstancias que se requiere para el proceso electoral del 2021, sin embargo, – dijo-, “nos daremos a la tarea de elegir a los mejores perfiles que nos permitan lograr nuestro objetivo principal que es refrendar la gubernatura, obtener triunfos en la mayoría de las presidencias municipales y diputaciones”.

“Las decisiones las tenemos que tomar con ustedes que conocen, sienten y están allá en las regiones, no se trata de a quiénes queremos nosotros, y en ese orden de ideas es que los estamos invitando a trabajar juntos, no están ustedes solos, es importante que sientan el apoyo del PRD estatal, que sepan que hoy nos escuchamos de tú a tú, hablarnos con franqueza”, recalcó Silvia Estrada.



Silvia Estrada reiteró el compromiso de las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva de construir conjuntamente con la militancia, los simpatizantes y la ciudadanía, porque – remarcó-, no se trata ni corrientes, ni de expresiones, ni de visiones particulares, sino de buscar coincidencias que nos lleven a un mejor país.

Durante este encuentro se contó con la presencia de representantes de Tarímbaro, Zinapécuaro, Cuitzeo, Pátzcuaro, Charo, Tzitzio, Álvaro Obregón, Copándaro, Tzintzuntzan, Huiramba, Lagunillas e Indaparapeo, así como las y los Secretarios de la DEE: Brissa Arroyo Martínez, Secretaria de Comunicación Política, Verónica Naranjo Vargas, de Agendas de Igualdad de Géneros, Diversidad sexual, derechos humanos, de las juventudes, educación, ciencia Tecnología, José Luis Esquivel Zalpa, de Gobiernos y Asuntos Legislativos, así como Helder Valencia Soto, de Planeación Estratégica y organización interna, quienes mostraron su lealtad a este proyecto social y político.