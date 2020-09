Retoman su vuelo Palomas Mensajeras; viajarán de forma segura y con medidas sanitarias

*Anuncia Gobernador reactivación del Programa Palomas Mensajeras

*Está programado que viajen 77 personas en septiembre y 100 en octubre y noviembre, con protocolos sanitarios adecuados

*Palomas mensajeras es un programa que me llena de orgullo, que me hace recordar el valor extraordinario de la familia, destaca mandatario

MORELIA, MICHOACÁN A 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020.- En un mensaje a las y los michoacanos, el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, anunció que la reactivación del Programa de Palomas Mensajeras, ante la necesidad de las familias migrantes de reencontrase, que incluso los ha hecho viajar durante la contingencia sanitaria por COVID-19.

“Sé que hay una espera muy dolorosa de quienes en años, en décadas, no han visto a sus familiares, por ello hemos decidido acompañarlas con el fin de garantizar que todas las medidas sanitarias se cumplan, tanto las de aquí como las de Estados Unidos, de tal manera que se trasladen de una forma más segura”.

El programa de Palomas Mensajeras es considerado el más humanista de la actual administración, señaló Aureoles Conejo, el cual ha logrado reencontrar a casi 10 mil familias en los últimos años, entre michoacanos y michoacanas que permanecen en el estado y aquellos familiares que por circunstancias diversas radican en Estados Unidos.

“Palomas Mensajeras es un programa que me llena de orgullo, que me hace recordar el valor extraordinario de la familia y de la fuerza infinita del amor y de un abrazo; hemos sabido que personas se han ido por su cuenta y el resultado no ha sido bueno, han tenido muchas dificultades y queremos que eso ya no suceda”.

Por ello, explicó que durante el mes de septiembre está programado que viajen 77 personas, con protocolos sanitarios adecuados, provenientes de Pajacuarán, Sahuayo, Morelia y Zinapécuaro con destino a Los Ángeles y Chicago que es donde más familias michoacanas radican. Y será para los meses de octubre y noviembre, que puedan viajar 100 Palomas Mensajeras más.

Aunado a ello, el mandatario explicó que el trabajo para el proceso de solicitud de visas no se ha detenido y actualmente, a través de la Secretaría del Migrante, registran mil 286 citas que se están gestionando ante la Embajada de los Estados Unidos en México, pertenecientes a personas de 26 municipios del estado, que han sido reprogramadas entre octubre del 2020 y febrero de 2021.

Del total de 11 mil 471 visas solicitadas en el programa, casi 10 mil han sido entregadas, una meta que se ha ido logrando gracias al esfuerzo del actual Gobierno y su prioridad por atender uno de los deseos más sentidos de un estado binacional.

“Por eso a los michoacanos y michoacanas de ambos lados de la frontera, les reitero mi compromiso de seguirlos acompañando y que seguiremos trabajando para que las familias michoacanas se vuelvan a encontrar, se vuelvan a abrazar y se vuelvan a expresar el amor que se tienen y para que nada ni nadie detenga el vuelo de las Palomas Mensajeras”, aseveró.

Sin embargo, el mandatario recordó que las medidas sanitarias siguen siendo prioritarias para la contención del Coronavirus, ya que continuamos en un momento álgido, y será trabajo de todas y todos lograr la ruta hacia una Nueva Convivencia que nos permita reponernos de las afectaciones económicas.

“El llamado a cuidarnos sigue vigente, porque el riesgo sigue siendo muy alto, sobre todo si vamos a viajar, es considerado como un factor que tiene alto riesgo, es importante que todas y todos sigamos acatando cada medida” concluyó.