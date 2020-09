La CONAGO, secuestrada por el Presidente de la República: PRD Michoacán

Este organismo dejó de ser el espacio para la construcción de proyectos en beneficio de México: Víctor Manríquez

El respeto entre los poderes debe ser una base para el desarrollo del país: Silvia Estrada

Absoluto respaldo al Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo al separarse de la CONAGO



INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ MAR-08-SEP-2020/ La Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que encabezan el Presidente, Víctor Manuel Manríquez González y la Secretaria General, Maestra. Silvia Estrada Esquivel, respaldó la determinación del Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, de separarse de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO).

Al fijar el posicionamiento semanal, Víctor Manuel Manríquez González, Presidente del PRD, deploró que la CONAGO ya no esté cumpliendo con su papel de ser un órgano de interlocución entre todos los gobernadores para alcanzar acuerdos en beneficio de México.



“Lo queremos decir de esta manera, la CONAGO era el espacio donde las y los gobernadores se ponían de acuerdo, trazaban ruta y trabajaban en pro de los estados, lamentablemente ha sido secuestrado este espacio y ahora las determinaciones las define el gobierno federal; desde el PRD, todo el apoyo y el respaldo a nuestro gobernador, el Ingeniero Silvano Aureoles Conejo, al anunciar que se retira”, remarcó Manríquez.

Recordó que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) históricamente ha enarbolado causas como el Federalismo, el pleno respeto a la división de poderes, a la pluralidad política y diversas formas de pensamiento.

Sin embargo, – dijo el Presidente del PRD-, “hemos visto que con este régimen federal no existe un equilibrio, no hay interlocución, debate de ideas, no se escucha ni se atienden los llamados de los gobernadores o de los presidentes municipales, quienes son los que representan a las y los ciudadanos y que también tienen el mismo derecho que el Presidente de la República porque también fueron electos democráticamente”.

En el mismo tema, la Secretaria General de la DEE, Maestra. Silvia Estrada Esquivel, enfatizó que: “sin duda el respeto a la autonomía de los estados, el respeto entre los poderes debe ser una base fundamental para poder lograr el desarrollo en los estados, en los municipios, y en el país”.

Silvia Estrada celebró la decisión del Gobernador, Silvano Aureoles Conejo, de retirarse de la CONAGO, que no ha sido sencilla, pero que sin duda, junto con los demás mandatarios, dan muestra de que lo más importante es lograr la estabilidad.

“Me parece que no debe haber ninguna consecuencia negativa y esperamos que el Presidente de la República tenga la serenidad, el respeto hacia los estados en el sentido de haber tomado esta determinación; el recurso público para nuestro país es de todas y todos los mexicanos por ende, creemos que los estados deben exigir el pleno respeto, no sólo a sus acciones sino también a los recursos que les corresponden”, expresó Silvia Estrada.

Los gobernadores que integran la Alianza Federalista y que integran la CONAGO, representan a 40 millones de mexicanos de los estados de Chihuahua, Jalisco, Durango, Tamaulipas, Colima, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Michoacán y Aguascalientes.

Durante el mensaje semanal se contó con la presencia de la Presidenta Municipal de Carácuaro y Coordinadora de alcaldes del PRD, Elisenda Garduño Garduño, la Presidenta Municipal de Indaparapeo, Teresa Pérez, así como las y los secretarios de la DEE, Víctor Lenin Sánchez Rodríguez, de Asuntos Electorales y Política de Alianzas, José Luis Esquivel Zalpa, de Gobiernos y Asuntos Legislativos, Helder Valencia Soto, de Planeación Estratégica y organización interna, Brissa Arroyo Martínez, Secretaria de Comunicación Política, y Verónica Naranjo Vargas, de Agendas de Igualdad de Géneros, Diversidad sexual, derechos humanos, de las juventudes, educación, ciencia tecnología.