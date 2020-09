Donación de sangre, proceso seguro para los voluntarios

Las personas que acuden al CETS tiene que pasar por un filtro sanitario que se encuentra en la entrada del edificio

MORELIA, MICHOACÁN, A 13 DE SEPTIEMBRE DE 2020.- La donación de sangre es un proceso seguro para los voluntarios, en la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), se implementan todas las medidas de prevención para que así sea.

En la entrada del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS), se cuenta con un filtro sanitario, en el cual se mide la temperatura de las personas y se les aplica gel anitbacterial, además de que no se deja acceder a nadie si no usa correctamente el cubrebocas, a fin de evitar contagios por COVID-19.

La atención se brinda de lunes a viernes de 07:30 a 19:00 horas; sábados, domingos y días festivos de 08:00 a 18:00 horas; y para programar citas, se debe llamar a partir de las 8:30 horas al teléfono 44 33 24 39 19 extensión 118.

Los voluntarios deberán presentarse con un mínimo de 4 horas de ayuno, ser mayores de 18 años y menores de 65 años, no haber sido operado de cirugía mayor en los últimos 6 meses, no estar ingiriendo antibióticos, no haber sido sometido a cirugías bucales en la última semana, no padecer epilepsia, no ser usuario de drogas intravenosas, no tener alguno de los factores de riesgo.

En caso de tener tatuajes o perforaciones debe haber pasado por lo menos un año para poder ser donador, cuyo procedimiento no implica ningún riesgo para la salud, la extracción se realiza con material 100 por ciento estéril, que se desecha tras la donación y el organismo recupera la sangre a los pocos días.

Donar sangre salva vidas y mejora la salud de muchas personas, la SSM reitera el llamado a las y los michoacanos a ayudar a pacientes oncológicos, mujeres embarazadas y otros pacientes que así lo requieren.