Desde Michoacán vamos a detener el deterioro que el gobierno federal ocasiona al país: PRD

INFOMANIA/ ZITÁCUARO, MICH./ DOM-13-SEPT-2020/ La gira regional #CaminoAl21 llegó a Zitácuaro, en donde los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), encabezados por el Presidente, Víctor Manuel Manríquez González, y la Secretaria General.

Maestra. Silvia Estrada Esquivel, refrendaron que no habrá acuerdos cupulares ni de grupos, las decisiones del partido se tomarán con la opinión de la militancia y las bases.

Víctor Manuel Manríquez González, Presidente del PRD en Michoacán, destacó que hoy se requiere la voluntad, compromiso y esfuerzo de cada uno de nosotros, primero para detener el deterioro que está sufriendo el país por las decisiones erróneas del gobierno federal, y segundo, para poder cumplir con las metas trazadas que es refrendar el triunfo en la gubernatura, ganar la mayoría de las presidencias municipales, espacios en el Congreso Local y Federal.

En ese sentido, Manríquez González ejemplificó que en el Paquete Económico 2021, la Federación propone un recorte al Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), “cuando estamos viviendo la etapa más difícil en seguridad en todo el país proponen este recorte”, dijo.



Además de que en esta administración federal se redujo el presupuesto en un 50 por ciento a las estancias infantiles, y en el programa de adultos mayores aumentó la edad a 68 años para ser beneficiario.

Por eso, amigas y amigos, desde aquí de Michoacán tenemos que detener todo esto que está ocurriendo en el país, anteponer el bien general por encima del particular, ¡cuando nos ponemos de acuerdo, cuando vamos unidos no hay quien nos pare, nadie nos detiene!, afirmó Manríquez.



Al hacer uso de la palabra, la Secretaria General de la DEE, Maestra. Silvia Estrada Esquivel, refirió que hasta el día de hoy se han recorrido ocho regiones del estado, con la representación de 101 municipios, en donde se ha llevado el mensaje de que las decisiones del Partido se tomarán valorando la opinión de las bases, de los liderazgos de las regiones, no habrá acuerdos cupulares ni de grupos.

Pero, – abundó-, requerimos despojarnos de aquellos intereses particulares que tengamos, poner en la mesa el interés general por encima de cualquier interés particular y avanzar en unidad, sabemos que el partido ha sufrido algunas sacudidas, pero los que estamos aquí el día de hoy somos los verdaderos perredistas.



Bajo ese contexto, Silvia Estrada exhortó a demostrar que “amamos el PRD y que tenemos bien puesta la camiseta, y que nuestro amor por el Partido va más allá que una posición o un escaño que tengamos que conseguir. Juntos vamos a tomar las decisiones, pero sí decirles, iremos con las mejores mujeres y mejores hombres que nos garanticen ganar, y que lleven los ideales de nuestro partido”.

Por su parte, el Presidente del PRD en Zitácuaro, Eduardo Vázquez Saavedra, lanzó un llamado a seguir fortaleciendo el proyecto progresista, social y democrático que representa el PRD, para refrendar los triunfos en esta región pero también recuperar los espacios que se han perdido.



“Yo les pido que estemos unidos, no tener fricciones ni divisiones entre nosotros, sino al contrario, apoyarnos, hagamos todo lo posible para refrendar los triunfos en el Oriente”, dijo Eduardo Vázquez.

En Zitácuaro, -municipio gobernado por el PRD-, se dieron cita dirigentes municipales, referentes y liderazgos de Ocampo, Angangueo, Tuxpan, Jungapeo, Benito Juárez, Susupuato, Tuzantla, Tiquicheo, Huetamo y San Lucas, quienes mostraron total disposición de trabajar por el PRD, así como las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE): Brissa Arroyo Martínez, Secretaria de Comunicación Política, Víctor Lenin Sánchez Rodríguez, de Asuntos Electorales y Política de Alianzas, José Luis Esquivel Zalpa, de Gobiernos y Asuntos Legislativos.

Además de Helder Valencia Soto, Secretario de Planeación Estratégica y organización interna, y Verónica Naranjo Vargas, de Agendas de Igualdad de géneros, diversidad sexual, derechos humanos, de las juventudes, educación, ciencia tecnología.