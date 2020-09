México es plural y diverso, no debe prevalecer la visión de una sola persona: PRD Michoacán

Transitemos en unidad, con respeto y en forma incluyente: Víctor Manríquez

No más divisionismos, no más fracturas en la sociedad: Silvia Estrada

La pandemia, la crisis económica y de seguridad pública, adversidades a vencer



INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ MIE-16-SEPT-2020/ Las y los integrantes de Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), hicieron un llamado a trabajar unidos para seguir manteniendo un país soberano y autónomo, con una visión incluyente.

En el marco del 210 aniversario del inicio de la lucha por la Independencia de México, Víctor Manuel Manríquez, Presidente del PRD en Michoacán, dijo que desde la izquierda democrática, social y progresista que representa el PRD se debe reivindicar la defensa de un país libre, soberano, autónomo, independiente.



Hizo énfasis en que hoy vivimos circunstancias complejas, como la pandemia, la crisis económica y de seguridad pública, adversidades que precisan de la solidaridad, y que solamente se podrán superar si transitamos en unidad, con respeto y en forma incluyente.

“A México lo constituimos todas y todos, somos un país plural, diverso, con diferentes formas de pensamiento, no es la visión de una sola persona, de un grupo o del partido en el poder federal; hoy más que nunca, desde la Federación se tiene escuchar a todos los sectores de la sociedad para poder salir adelante y no seguir separándonos”, expresó Manríquez González.



La Secretaria General de la DEE, Maestra. Silvia Estrada Esquivel, consideró que para enfrentar los retos de nuestro país es necesario ir unidos, no promover más divisionismos, ni confrontaciones entre la sociedad, ya que mexicanos somos todos y todas.

Estrada Esquivel recordó que durante el movimiento de la Independencia de México, grandes hombres y mujeres dieron su vida para tener un país libre, soberano, autónomo e independiente, y hoy, -aseveró, no podríamos permitir que se ponga en riesgo lo que por tanto años se ha construido.



En ese sentido, Silvia Estrada apuntó: “Desde Michoacán pedimos no más divisionismos, no más fracturas en la sociedad, no más adjetivos a quienes piensan de forma distinta al partido político del Presidente; al contrario, unámonos, hagamos un gran frente que nos permita sacar adelante a nuestro país, seguir conservando la grandeza en Michoacán y en nuestros municipios”.

Víctor Manríquez y Silvia Estrada, coincidieron con la visión del Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, en que en estos tiempos de pandemia están surgiendo nuevos héroes como el personal de salud, médicos, doctoras, enfermeras, camilleros, que son los que están atendiendo a los pacientes enfermos por el Covid-19, por lo que hicieron extensivo este reconocimiento.



Pero además, – resaltaron los dirigentes partidistas-, en Michoacán, con un gobierno estatal emanado del PRD, se ha demostrado que con una visión de estado, en unidad y gobernando para todos se pueden vencer las dificultades que se presentan, y hoy se tiene un estado fuerte, sólido y de pie, un Michoacán que se ha transformado.