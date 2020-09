En riesgo, gobernabilidad ante recortes en Presupuesto Federal para 2021: Silvano Aureoles

Gobierno Federal, no puede dar la espalda y un trato tan cruel a los gobiernos locales, destaca Gobernador

El proyecto prevé un recorte a Michoacán de más de 4 mil 300 millones de pesos

MORELIA, MICHOACÁN, A 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020.- El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo hizo un llamado al Gobierno Federal para que no le dé la espalda a los gobiernos estatales y municipales, ya que la propuesta para el ejercicio fiscal 2021 pone en riesgo la gobernabilidad con la eliminación de apoyos y fondos.

“El Gobierno Federal no puede dar la espalda a los gobiernos locales y dar este trato tan cruel. En este momento es importante decirle al Gobierno de la República, que en lugar de recortarnos los recursos a los estados, debe de reconsiderar la continuación de proyectos, que en esta coyuntura no son prioritarios, como el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, o el Aeropuerto de Santa Lucía, entre otros”, dijo Silvano Aureoles.

Al emitir un mensaje en sus redes sociales, el mandatario señaló que la propuesta de presupuesto que envía el Gobierno Federal, para el ejercicio fiscal 2021, castiga severamente a los estados y a los municipios al reducir o eliminar fondos como el FAIS, el FORTAMUN y el FORTASEG.

“Esto pone en riesgo la gobernabilidad de Michoacán, porque literalmente habrá que disminuir o sacrificar prácticamente todo, es decir, no habría infraestructura carretera, no obra para agua potable, no obras para saneamiento”, sentenció.

Precisó que, Michoacán tendría una reducción mayor del 4 por ciento, lo que significaría 4 mil 300 millones de pesos menos de recursos para el Estado y los 113 Municipios.

“Es el dinero equivalente al presupuesto de todo el año de la Secretaría de Salud de Michoacán y lamentablemente, los recortes van todavía más allá”, agregó.

El Gobernador explicó que en esta propuesta para el ejercicio fiscal 2021, el Gobierno de la República está ignorando que el país y los estados se encuentran en medio de una crisis sanitaria y un contexto económico nacional muy adverso.

“Los dos niveles de gobierno, a los que nos toca hacerle frente de manera directa a los problemas sociales todos los días, estados y municipios, somos otra vez, los más sacrificados, porque se eliminan los apoyos al campo, a la seguridad y a la infraestructura, y para completar la desgracia, se eliminan todas las escuelas de tiempo completo, para todos los municipios el estado de Michoacán”, recalcó.

Refirió que, en Michoacán desde hace casi 5 años, se ha aplicado una política de austeridad y de transparencia, además de que la epidemia de salud y el grave derrumbe económico por el que atraviesan el país, es urgente pensar en el empleo, la salud, la seguridad.

“No estamos pidiendo nada que no nos corresponda. Le hago un llamado al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, para que no castigue a los municipios de Michoacán, quitándoles los recursos que les corresponde y convoco al resto de los estados y a todos los municipios del país, para que levantemos la voz, y se modifique esta propuesta de presupuesto”, puntualizó.