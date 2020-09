GRINGA, GRINGA: Brenda a la alza

LA TRAVIESA/ INFOMANÍA/ URUAPAN, MICH./ MAR-22-SEPT-2020/ Qué sigue? Después de los desinformes de gobierno? Empezaron los chilaquiles para los “periodistas” de pacotilla y normales.



Inició el proceso electoral y con el golpeteo de la mano ay tá, Morrón le mandó a Cristo Arrias a las feminazis y Cristo Arrias el desmadre del gobierno, ah pero no es fuego amigo.



Morena arrasó en el 2018 que hasta la basura se llevó, ahora deben barrer la casa porque para el 2021 las cosas le salgan distintas, al menos una treintena de simpatizantes y militantes quieren hueso, como perros se lo quieren degustar.



Pues el tema del avión esta agotado y ya con 20 millones de pesos a Charo tapa la cloaca, en realidad qué son 20 millones para un hospital de tercer nivel. Eso si, de algo servirán.



Ora el nuevo tema es juzgar a los expresidentes, cuando el tema debe ser proyectos y planeación para México.



Un buen líder construye no destruye, y si ve el edificio más alto difícil de alcanzar, en lugar de derribarlo para brillar debe hacer otro más alto arriesgar y planear, pero parece que ahora en la política derriban y hacen otros solamente de esa manera se hacen notar.



Que primero se limpia la casa después se planea, pero siempre y cuando al limpiar quiten la basura pero ahora parce que quien ordena y manda es precisamente la basura.



Y en qué va el caso Lozoya, no vaya a quedar en el pinche discurso queremos ver resultados y a los ex presidentes presos, pero o son ratones no pendejos, aunque del miso hoyo.



En la tierra michoacana no cantan mal las rancheras, y onde quiera se cuecen habas, el hermano incómodo del gober precioso sigue y sigue. Pero dicen las malas lenguas que salió artista, y tiene un video será?



En Uruapan, hay preguntas el presidente sustituto provisional, llegó con el pie derecho, pero con la gran incógnita, porqué provisional y no sustituto, ah entonces hay una ventana abierta para que el legítimo regrese a ocupar su lugar, y a cerrar el gobierno con broche de oro.



Así se entiende porque Vicko Manrico dejó a su amigo encargado de cuidarle el changarro, y anda cerquita siempre.



Por lo pronto, perredistas y panes, ya andan del chongo porque saben que vienen cambios en la administración burricipal, hasta a Toño Chuela lo andan grillando, se van a desgreñar.



Esos que presumen que traen mucho, es porque no tienen nada ya o decía el abuelo, carreta vacía es ruidosa, porque cuando está llena no hace ruido…



Hay mucha tela de onde cortar, y si, ojalá en este último año de la actual administración logren resolver el problema de la basura que tan mala imagen da a los tres turistas que viene a Uruapan cada año pero ahora con la pandemia van a registrar menos en las finanzas.



En el parque no se han visto los informes, ya hace rato, bueno como dijo Amlo les cayó al puro sesenta la pandemia, los informes de los alcaldes fueron escuetos, para eso si se cuidan.



Por cierto creo que no entienden, la pandemia no es sinónimo de huevonada, la flojera es una cosa y la pandemia otra totalmente distinta, en Uruapan no colocaron adornos alusivos a las fiestas patrias, ya ni chingan mexicanos de palabra o qué. Ni la cabeza de Morelos…



Y hablando de desinformes, en Ziracuaretiro, si informaron y hasta futuristas fueron las obras que no hicieron pero si reportaron, como hechas, o sea como dice el inspector cómo la veeen… El argumento, “errores de dedo”, citaron y presumieron obras inexistentes” que hicieron enojar a los comuneros de la soledad.



Los de la soledad dieron el grito en el cielo, pero Mayela la diputada distraída, lo dio en la calle porque no la dejaron pasar a la casa de la locura, dónde Mike Pared dio su primer grito de “Viva México cabrones” Y ¡No te acabes Uruapan! pues Mayelín no llevaba su cubrebocas, y grito a todo pulmón encabronada porque nomás no entró.



Brenda Faja, si entendió que era entre amigos y mejor mandó a un propio y pos hay ta Pepe Duramás, fue el fiel enviado de la señora diputada.



Entones quedo ente cuates, así quedo también rueda de prensa que realizó a Carleone Piñata, citando la mera hora a los medios de comunicación, o sea hace una rueda de prensa sin invitar antes, eso si que está mal…asi quiere ser gober senador, diputao o lo que caiga…



Y pos ya en las redes aseguran que recientemente hubo conclave y humo blanco para candidato del bloque, jajaja ese acuerdo esta cosido hace tres años, al menos, y pos no es novedad, novedad seria que el perredismo no le cumpla al panismo, juntos llevaron a Manry ahora toca llevar a un PAN…



Y si es mujer no duden que sea una embajadora de la cruz roja, por el bloque, porque hay otros partidos y otras candidatas y candidatos, y así las cosas y pos gringa gringa el que se apendeje…se chinga.