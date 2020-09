GRINGA, GRINGA: Afloran los amarres para el 2021

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ JUE-24-SEPT-2020/ ¡Vivan los compromisos! Más claro ni el agua, una restructuración con amarres diabólicos, perdón, no tanto, pero es claro que un priyista Paz a la casa de La locura, otros en diferentes lugares, ay tá el bloque pa que le taantién…



¡Aleluyaaaa Alelyaaaa, resucitó, resucitó! Gabino Gonzáles, el burrito de la radio, regresó a la administración burricipal, ahora con un cargo de tercer nivel, después de haber manoseado tanto El Milagro, bueno los terrenos, pos así las cosas ver para creer ¡qué abona al proyecto perredista? Creo que nada.



La iglesia en manos der Lutero, a Gabiburro le todo la dirección de licencias municipales ¡aguaaas! En la administración de Caldo Mehacias en ese lugar tenía a su amiga y dicho or el relevo dejaron un cochinero, licencias sin registro de pago entre ellas ¿será?



Pos ay ta la famosa restructuración de la administración que más parece preparación de la administración, siguiente, si los perruchos no son pendejos, se las gastan, ahora se ve más claro el bloque PAN, PRI y PRD.



Hubo hartos comentarios de los huevotes de Ale Ayala, secretaria de cultura y turismo, dicen las malas lenguas que la propuesta era mandarla a contraloría, pero rechazó el cambio y se fue a Morelia allá le presentó su renuncia a Vicko Manrico, si no era su secretaría no quería nada.



Pos todo apunta que Perlita del River va para el DIF y Vic Molina a contraloría, hay que esperar a la sesión del ayuntamiento ahí nos daremos cuenta, por el momento así está la cosa, aunque lo nieguen todo se sabe en la vida.



Por lo pronto El Tene cada día está más cerca de ser candidatazo, aunque anda un Junior pretendiendo llegar, pero lo bueno que a ese empresario no “le gustaron los zapatos de gata del pueblo” es decir no le gusta el servicio público, al menos así lo dijo, cuándo termino su periodo como diputado local, no vaya a ser que se arrepienta y siempre si los quiera usar. Pero no “porque tiene un apellido que cuidar” bien cuidado….



Bueno pos así son las cosas en la polaca, hay encuestitis, pero pos de nada sirven tantos espectaculares, con nombres y apellidos, para pasar la encuesta que dicen que harán, lo van hacer pero difícilmente la van a respetar, eso para los morenos.



En Uruapan Vicko Manrico tiene claro lo que sucederá, no pos algo los cambios en el gabinete, como tiene claro que viene y negocia, lo han aceptado bien los perruchos en el estado esa esa ganancia, para que repare camino rumbo al gobierno del Estado en el 27.



Zaid a la secretaria de administración pos ya no hay mucho qué hacer, para las elecciones en los sindicatos ah por cierto Tulais ya es director de servicios públicos, así de claro es, premio de consolación.



Pos ahora la administración burricipal es un mole, está hecha de todos los chiles, bueno antes que los perfiles son los acuerdos políticos, es hora de nuevos acuerdos y no de pagar favores, en hora buena.



Si los Morenos no se ponen de acuerdo no van a lograr Uruapan, una cosa son las pretensiones y otra muy diferente la movilización, que habrá el 6 de junio del 2021.

En el gobierno del Estados se cuecen nuevos acuerdos y parece que el hermano incómodo no da para ganar en el 2021 por lo tanto preparan el camino al Señor López, que levanta m,ás en las encuestas ¿Será?



Pos la jugada es Juan Bernar al congreso, para que cuide la silla de Adrián en la fiscalía mientras el ex secretario de gobierno busque la candidatura y la gubernatura de Michoacán.



Así las cosas, pos buscará, lo que más convenga al gober, en Urupan preparan escenarios por si toca candidatura a una mujer, por eso en las encuestas citan a Edna la primera dama, karateca en Michoacán.



Los acuerdos están a la orden del día Nacho campestre cada día pierde más adeptos ¿qué le pasa? La soberbia no le va a dejar nada bueno, nacho no es un hombre adinerado, o no era antes de ser diputado, ahora hay quienes dicen que ya tiene algunas propiedades…



La política a todo lo que da inicio la lucha del poder por el poder, habrá de todo, ya empezaron con los movimientos magisteriales ¿qué sigue?



Pos hay hartos pretenciosos de obtener el poder, pero esta vez el pastel es grande quien logre acuerdos y conciliaciones llevará la batuta y quizá el triunfo.



Mientras la CNTE y los normalistas sigan siendo brazo armado y de lucha de la clase política, difícilmente encontraran paz en ese tema, cada toma es dinero para apaciguar, en fin la polaca es sucia y los polacos pior, deben hacer o correcto por lo pronto lo que resta de la administración de lo contrario, simplemente se van y pos GRINGA GRINGA QUIEN SE APENDEJA SE CHINGA.



Este texto es ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia… hasta la vista Baby