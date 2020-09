El pragmatismo político: Por MAGASO

Buenos días amigos a propósito de las Alianzas partidistas

URUAPAN, MICH./ VIE-25-SEPT-2020/ Las ideologías políticas se murieron en las manos de las nuevas generaciones, la alternancia que tanto se presume y las políticas de la llamada izquierda moderna negociadora, terminaron por enfermar y disminuir al PRD, hoy está a punto de morir pronto pondrán los últimos clavos en su ataúd y cavaran su fosa tan honda que será difícil que resurja. Las nuevas generaciones, no conocen los documentos básicos del partido y menos lo que costo formar y darle vida, por ello no tienen identidad partidista y solo utilizan sus siglas y colores para llegar a los espacios públicos y beneficiarse, desconocen y maltratan a los fundadores que dieron la mayor parte de su vida con la esperanza de un mejor México, y los que ocupan cargos públicos prefieren darle la oportunidad a arribistas que no tienen filiación política son camaleones y hoy se dicen del PRD, después cambiaran y emigraran hacia quien esté en el poder son pues del PP (partido en el poder), por eso hoy dice la militancia que en 2021 los busquen a ellos para que hagan las campañas y busquen el voto que le permita al PRD sobrevivir. Aun es tiempo de voltear la vista hacia toda la militancia y tomarla en cuenta en las decisiones partidistas.



Cuando en 1987 el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas (CCS), junto con otros grandes hombres y mujeres como Heberto Castillo, Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo y muchos más formaron el Frente Democrático nacional (FDN), millones de mexicanos nos sumamos a esa lucha pues teníamos la esperanza de terminar con el partido de estado, en las elecciones presidenciales del 6 de julio de 1988, después de ir ganando abrumadoramente el ing. Cuauhtenco Cárdenas, a media noche se cayó el sistema de cómputo y se gestó el mayor fraude electoral del siglo XX, 3 días antes habían sido asesinados el operador político del FDN el Lic. Fco. Javier Ovando y su acompañante, fraude y crimen se dice que opero y autorizo el secretario de gobernación de ese entonces y hoy flamante integrante de la 4T Manuel Bartlett. La esperanza seguía viva, hubo protestas y tomas de edificios públicos y carreteras por parte de los seguidores de CCS, en Michoacán fueron asesinados más de 600 compañeros, ante la cerrazón del gobierno y para evitar más derramamiento de sangre el Ing. CCS. llamo a formar un nuevo partido político y buscar el cambio por la vía electoral.



Al negarse el registro al nuevo partido y ya con las elecciones de 1999 encima el ing. Heberto Castillo cede el registro del PSM y así el 5 de mayo de 1989 nace el PRD, como un instrumento de lucha de los mexicanos para sacar al PRI del gobierno y darle un nuevo rumbo al país, con el paso de los años se ganaron varias Gubernaturas, Diputaciones Senadurías Presidencias Municipales, en 1997 por primera vez la ciudad de México con CCS. convirtiéndose así el PRD en el partido que habíamos soñado un partido ganador con posibilidades reales de ganar la Presidencia de nuestro País, en el año 2000 el PAN gana la presidencia, aun y cuando no la gano el PRD, si creció la esperanza, en 2006 el PRD gana la presidencia sin embargo se gesta otro fraude ahora por parte del PAN. A partir de ese momento iniciaron con la izquierda moderna que debía ser negociadora para poder llegar al poder y ahí vienen las alianzas, el pacto por México, las reformas de Peña lo que enfado a los mexicanos y a la militancia del PRD en particular y así la esperanza cambio de colores y se fue a MORENA que en 2018 gana la Presidencia con Andrés Manuel López Obrador y resurge la esperanza que se ha ido diluyendo con las políticas de engaño y las promesas de campaña incumplidas y el arribo de importantes miembros de la llamada mafia del poder al gabinete presidencial.



hoy día ya ni la esperanza queda las ideologías políticas se han perdido el pragmatismo en todo su esplendor lo mismo se alía Morena con el PES que es un partido de ultraderecha que el PRD con su eterno adversario el PAN y ahora se habla de alianzas PRD, PAN, PRI, MC, por un lado y por el otro Morena, PES, PT, Y PV, únicamente se privilegian los intereses personales y de grupo para seguir en el poder a costa de los militantes que aún creen en sus partidos. Las elecciones de 2021 seguramente los ciudadanos iremos con los candidatos y no con los partidos será una elección pragmática y no de ideales.



En el PRD continúan con las imposiciones y reparto de posiciones entre los pocos grupos que quedan, formaron las dirigencias del partido y sus consejos políticos sin respaldo de la militancia puros acuerdos cupulares a modo y serán estos los que determinen las candidaturas para el 2021, todo al margen de la militancia no se entendió la lección de años anteriores principalmente la de 2018, habrá otra desbandada de la militancia perredista al sentirse nuevamente engañada y utilizada porque es ignorada, finalmente aunque duela y mucho, veremos la prematura muerte del PRD, a sus 32 años después de una larga agonía sin recibir un tratamiento adecuado y si no se corrige el camino y se toma en cuenta a su militancia y retoman los principios que dieron vida a este partido así será, en 2021 si no muere quedara seriamente dañado y se convertirá en un satélite de Morena, PAN o PRI, aun es tiempo de darle rumbo escuchen a la militancia, ábranse a procesos democráticos, retomen los principios que le dieron origen a este gran partido, por Michoacán Por México vamos por el triunfo en 2021.



¡DEMOCRACIA YA! ¡PATRIA PARA TODOS!

#SoyPRD

SEPTIEMBRE DE 2020