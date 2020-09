Suspendidos dos establecimientos en Pátzcuaro por no cumplir las medidas sanitarias

Realizaron los Guardianes de la Salud operativo en centros nocturnos y bares de la ciudad

PÁTZCUARO, MICHOACÁN, A 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020.- Como parte de las acciones de fomento y vigilancia sanitaria que realiza la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través de los Guardianes de la Salud, en Pátzcuaro dos establecimientos fueron suspendidos por no cumplir con las medidas sanitarias.

La suspensión se dio durante un operativo coordinado por la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), en centros nocturnos y bares de la ciudad.

Estos hombres y mujeres verifican que los establecimientos esenciales y no esenciales cuenten con filtro sanitario en la entrada, que incluya tapete desinfectante, gel antibacterial, termómetro y no permitir la entrada de personas que no usen cubrebocas.

También, que el aforo de los lugares se encuentre entre el 30 y 50 por ciento de su capacidad, y permita mantener una distancia sana entre los asistentes, así como cerrar a la hora límite permitida, con la intención de romper la cadena de contagio por COVID-19 y cuidar la salud de la población.

La SSM reitera el exhorto a las y los michoacanos para que desde sus hogares adopten las acciones necesarias para proteger su salud y su vida, ya que actualmente no existe vacuna ni tratamiento para el COVID-19.