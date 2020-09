El PRI nació para construir un méxico mejor: Alejandro Moreno

El PRI no va de agregado y tiene más de 360 mil votos: asegura JHP

Conmemora el CCLV aniversario de natalicio de José María Morelos y Pavón



INFOMANIA/ CIUDAD DE MÉXICO/ MAR-29-SEPT-2020/ El legado de los Sentimientos de la Nación sigue vigente en la América Mexicana, al igual que la lucha que inició José María Morelos y Pavón por la libertad de nuestro México, aseveró Alejandro Moreno Cárdenas presidente del PRI nacional.

En su mensaje para Michoacán a través de la plataforma digital Zoom y en el marco de los festejos del natalicio del Siervo de la Nación, Alejandro Moreno, subrayó que el partido es un aliado del pueblo y de sus causas y nació para construir el mejor México por ello trabaja para que existan las condiciones adecuadas para enfrentar el proceso electoral 2021.



“Estamos en la ruta de buscar las mejores condiciones para poder llegar unidos al próximo proceso electoral que enfrentará Michoacán. Hoy Hidalgo y Coahuila se enfrentan a este proceso como un partido solo, no olvidemos que el PRI tiene la fuerza para hacerlo”.

En la lucha vigente que enfrenta México y tal como lo dicen los documentos básicos del instituto político, el PRI respeta y respalda a las mujeres y a los jóvenes por ello apoya su constante lucha en la política y su avance es notable al hacer frente a las adversidades. Reprobó las acciones que ha emprendido el gobierno federal al no hacer frente a una de las pandemias históricas que vive actualmente y buscar en sus programas una cuota electorera.



En su intervención, Jesús Hernández Peña, presidente del PRI en la entidad, reconoció al priismo michoacano y agradeció el acompañamiento en el evento Conmemorativo del Aniversario del Natalicio del Siervo de la Nación de ex gobernadores, diputados, alcaldes, ex candidatos a la gubernatura, regidores, entre otros ante quienes asevero que el PRI no va de agregado y que es la primera fuerza política en el estado

En este marco, Hernández Peña, recalcó la presencia en el evento de los comités municipales a través de las plataformas digitales con quienes dijo “daremos la lucha decidida para recuperar la grandeza de Michoacán.

De cada ex presidente del partido, reconoció la experiencia y el acompañamiento, a los sectores y organizaciones les pidió su compromiso para continuar de lado de la sociedad y convertirse en los activistas que el PRI requiere.

Ante las organizaciones adherentes del PRI Michoacán convocó a toda la estructura del partido en ser incasables promotores de las plataformas y principios del Revolucionario Institucional.

Cabe destacar que como inicio del evento el presidente del PRI reconoció el trabajo del sector salud y coincidió con el presidente nacional del partido que es momento de mostrar la fuerza de los mexicanos y siempre trabajar a favor de ellos.

El PRI siempre estará del lado de las causas sociales y luchará con la sociedad para hacer frente a las adversidades, subrayó Hernández Peña.

El orador oficial del evento denominado “En defensa de la Nación”, Marco Antonio Aguilar Cortes, recordó en sus líneas el natalicio de uno de los próceres que dio patria a México y la importancia de los 23 postulados que contiene los Sentimientos de Nación, que en ellos se refleja la vigencia y actualidad de los principios políticos y jurídicos contenidos en él.

En el acto protocolario se dieron cita los principales cuadros políticos del priismo en Michoacán así como ex gobernadores de la entidad, diputados locales, presidentes municipales y ex presidentes del partido.