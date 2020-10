GRINGA, GRINGA: Uruapan se llena de Paz

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-30-SEPT-2020/ Ye les dio por la encuestitits, ahora hasta por teléfonos te hablan para ver quién es más popular, desde la primera dama Edna Gisel, hasta la regi Marisol Lagunas, para el distrito 14, no mmn asi las cosas, ya les empezó la comezón.



Recuerden que los amarres y acuerdos para llevar a un candidato candidata en bloque no garantiza al triunfo, todo depende, ni Morena la tiene suya, hay que ver a qué candidato lazan para saber si podrán o no ganar.



Por lo pronto los amarres están a todo lo que dan, en Uruapan buscan la integración del PAN al gran acuerdo PRD-PRI, por lo pronto ya integraron a los Paz a la administración, solamente tres, Jurídico, Cultura y el Coplademun, otro lugar que les cedió Vicko, a los Paz, fue la oficialía del Registro Civil, es plaza estatal.



Las malas lenguas que saben sobre el tema aseguran que Perla del Rio se va cómo directora del DIF, pero ¿dónde queda Gilberto? Finalmente Gil fue director, bueno nadie sabe si una vez que llegue Perlita al DIF la madre de los del Rio retomará la venta de alimentos a la administración, bueno la oficial, a la que le compran la comida para poles y empleados, aunque hay muchas quejas de la mala calidad en los alimentos ¿Será?



Pos ansina mero son las cosas la polaca a todo lo que da, ahora resulta que los políticos no tienen vergüenza y se autocritican por su poca actuación, en casos de las ejecuciones corresponde a los tres órdenes de gobierno actuar, principalmente a los municipios que deben mantener la prevención al delito, ah pero no lo hacen y salen en redes sociales ya lamentar eso es una pinchge burla al pueblo ¿verdad Morron?



¡BASTA YA ! de tanta pinche simulación, diputados y diputadas que en lugar de defender y proclamar justicia en el congreso, salen a la calle como arrabaleros a gritas , senadores culpando a ChiuflaCuo, que en lugar de pedir cumplimiento de la ley en el senado salen en redes sociales a culpar al gobierno estatal, no mamen, son tres órdenes de gobierno y cada uno tiene su responsabilidad en el caso que sea, hombre o mujer es un Mexicano o una Mexicana, griten por todos, en ese sentido, se pasan la riatas.



Pos al final tiempos de campaña, todos mostrando musculo a costa de la muerte, del dolor, de la sangre, peo cada quien su conciencia, queda claro que en México, Michoacán y Uruapan, las cosas así se manejan, siempre con movimientos mediáticos en redes sociales, falsos y equivocados, es como si tirarán la piedra y escondieran la piedra y va para TODOS y todos es todos…punto.



Regresando a la placa, ver como permearon empleados priistas a la administración es un indicativo de los acuerdos que si no se dan con partido político tricolor, al menos d factu ya están, puestos y dispuestos, es claro que el presidente del PRI esa al puro “ a sus órdenes señor” por Vicko está cumpliendo con su cometido de hacer una gran bloque en contra de AMLO en Michoacán, vaya o no el hermano incomodo encabezándola o no.



Por lo pronto el suplente del senador se talla las manos porque ya se vió en el senado, si esque, bueno pos no que quiere ser presidente, ay anda algo raro, pero acuerdos son acuerdos y en la polaca se cumplen, PUNTO.



EN Uruapan, La Tenebra anda contenta, porque el ahijado va bien, la tenebra refiera a grupo de apoyo al Tene, o sea la Cocoa a quién apoyará, Marinela Peluches obvio al ahijado, que no lo suelta pos está contenta, va bien, la doña.



Dice Torres Piñata que será el candidato, o sea ¿ si esta en este planeta? A quihoras…. Ni él sabe como andan los de Morena y entodo caso mandan a otro que también quere y ganó en las encuestas, aunque en estas prpcticas el que paga gana… se engañan solol ya perecen el llanero solitito.

Pos que sigan alucinando, el que no alucina es Casy León que va aquedar como directos del departamento jurídico, la iglesia en manos de Lutero, ya está como Gabiburro en expedición de licencias buirricipales, después del desmadre que dejarón en la administración de Caldo Mehacias…



Pos a echarle ganas, porque este años es de lucha de poder, quieren seguir con el grupo actual pos podrán pero ahora con otros compromisos y más personas para repartir el pastel, así las cosas ero el que no arriesga no gana.



Ahora si no hay oposición, quién puede opinar alguna critica el gobierno en turno, si son parte de él, PAN, PRI y PRD buno Mike y Vicko son astutos, y hacen juegos perfectos para sus fines políticos, asi se trabaja, nadie dice lo contrario en la polaca quien tiene más saliva come más pinole, por eso quien tiene para pagar encuestas favorables, tiene más oportunidades, y un político pobre pos es un pobre político ya qué y pos GRINGA GRINGA EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA…



FE DE RATAS.- este texto es ficción, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.