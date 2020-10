“La satisfacción de salvar vida me ayuda a enfrentar el COVID-19”: Paramédico

• Aunque tengo miedo, realizo mi trabajo con profesionalismo, dice Francisco López Herrera, paramédico del CRUM

Morelia, Michoacán, 2 de octubre de 2020.- “Esta contingencia sanitaria por COVID-19 es un verdadero reto para mí; como personal de salud no es fácil realizar mi trabajo sabiendo que me expongo a algo que no puedo ver, oler y sentir; sin embargo, la satisfacción de saber que ayudo a salvar gente y que me agradecen de corazón me permite seguir enfrentando esta epidemia”, manifestó Francisco López Herrera, paramédico del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).

“Aunque tengo miedo, realizo mi trabajo con profesionalismo porque todo lo malo siempre trae algo bueno; al principio de la contingencia lo veía imposible, ahora lo veo como un gran reto que tengo que cumplir”, expresa.

Emocionado, refiere: “Pensé que la influenza era difícil pero ahora veo que no fue así, y me doy cuenta al hacer traslados, situación que no es nada fácil, el estar equipado durante varias horas te eleva la temperatura y te deshidrata, lo que hace que termines con dolores de cabeza, mareos y náuseas, tienes que manejar el estrés de no asociar el desgaste físico con un problema de COVID-19 y tratar de recuperarte rápidamente para poder seguir con el siguiente servicio”.

En lo que va de la contingencia la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), ha realizado 711 traslados prehospitalarios. De éstos 172 han sido confirmados y 540 sospechosos -con sintomatología operacional- a COVID-19, en su mayoría en hombres mayores de 60 años.

Durante los servicios se implementan protocolos necesarios para la protección del enfermo y los paramédicos que atienden desde la primera línea la emergencia, quienes son sometidos a una escrupulosa descontaminación a fin de garantizar el bienestar de los especialistas.

Para ello, se usa una cápsula limpia y desinfectada, donde se lleva al enfermo al hospital donde va a ser atendido y al llegar les entregan una completamente limpia y desinfectada para otro servicio.

