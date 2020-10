Arropa Casimiro Méndez Ortiz a Cristóbal Arias Solís

URUAPAN, MICHOACÁN A 3 DE OCTUBRE DE 2020.- Continúa la historia de la Cuarta Transformación, en Uruapan el Senador Casimiro Méndez Ortiz respalda la política y proyecto de su homólogo; el Senador Cristóbal Arias Solís.

En un breve mensaje que dio Casimiro Méndez, durante el Segundo Informe de Actividades Legislativas de Cristóbal Arias Solís, dijo que Arias es el único compañero de Morena, quien en estos momentos representa dignamente el proyecto de nación en Michoacán.

«Apostamos a la reconstrucción por Michoacán con Cristóbal Arias, porque ya no queremos más deuda para el Estado, no queremos más feminicidios, violencia ni represión a los integrantes de pueblos indígenas, grupos sociales, estudiantiles o magisteriales; ya no queremos más confrontación».

Reconoció la trayectoria de Arias Solís, como un político de experiencia que ha sabido contribuir con México desde el Senado de la República, impulsando y aprobando las reformas más importantes y de cambios trascendentales para las y los ciudadanos, como llevar a la constitucionalidad en el artículo 4°, todos los programas sociales que bebefician a los grupos más vulnerables del país, entre otras.

Reiteró que es con unidad y trabajo como la transformación será una realidad; que habrán de esperarse los tiempos legales para definir las candidaturas, pero con Cristóbal Arias Solís, sin duda, para Michoacán vienen tiempos mejores, concluyó.