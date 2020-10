Desde el PRD Michoacán aquí vamos, #CaminoAl21 ¡EVOLUCIONADO!

Cuando el PRD sale unido, no hay quien nos pare, destaca Víctor Manríquez

Reconoce Silvia Estrada, lealtad de militancia que sigue firme en el PRD

¡Vamos juntos y de la mano, contigo! ¡Espéranos en tu municipio!



INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ VIE-02-OCT-2020/ Como parte de la estrategia #CaminoAl21, las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán se desplegaron por varios municipios para emprender la renovación de las dirigencias municipales y la instalación de Consejos, demostrando así que esta fuerza política está ¡E V O L U C I O N A N DO!

Víctor Manuel Manríquez González, Presidente del PRD en Michoacán, dio a conocer que con el objetivo de fortalecer la organización interna del PRD y llegar más competitivos al proceso electoral del 2021, se está llevando a cabo el proceso de renovación de las dirigencias municipales y la instalación de los Consejos Municipales.



“Nuestra fortaleza es escucharnos, hablarnos de frente y construir en unidad, juntos y de la mano contigo estamos desplegando la batalla electoral más exitosa para recuperar la confianza de la ciudadanía y alcanzar los objetivos, que son refrendar la gubernatura, ganar la mayoría de las presidencias municipales, las diputaciones locales y federales”, expresó Manríquez.

El líder del PRD detalló que en estas giras de trabajo asistirán los Secretarios y Secretarias integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) para atender de forma personalizada cada municipio, iniciándose este día en Jiquilpan, Sahuayo, Erongarícuaro, Uruapan, Paracho, Jungapeo, Tuxpan y Benito Juárez.



Por su parte, la Secretaria General de la DEE, Maestra. Silvia Estrada Esquivel, agradeció y reconoció la lealtad, humildad política, entrega y compromiso de la militancia, liderazgos, dirigentes municipales y referentes que siguen confiando en este proyecto político y social que representa el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Estrada Esquivel explicó que de acuerdo con los nuevos estatutos del PRD, ahora se llamarán Direcciones Municipales Ejecutivas, y en algunos casos se podrá hacer la ratificación, especialmente donde están trabajando bien, en otros municipios seguramente habrá cambios, pero siempre consultando a la militancia y en aquellos lugares donde no hay representación municipal del PRD se estará creando esas directivas, recalcó Silvia Estrada.

La Secretaria General del PRD, refrendó el compromiso de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) de tomar de manera conjunta las mejores decisiones, pero también de apertura a toda la ciudadanía en su conjunto para que el PRD siga siendo esta opción real para la sociedad.

*Voces de los Secretarios:*

– “Estamos muy contentos porque vamos a iniciar las tareas de organización, vamos a instalar con los compañeros del PRD los Consejos municipales y las nuevas direcciones municipales; estaremos en una fiesta cívica partidista de la izquierda convencidos de que unidos somos más fuertes”, *Víctor Lenin Sánchez Rodríguez, Secretario de Asuntos Electorales y Política de Alianzas*.

– “Con gran compromiso iniciamos esta gira para la renovación de las direcciones municipales ejecutivas, hoy me toca escuchar y atender a nuestra gente en Erongarícuaro, Paracho y Uruapan; todas y todos los compañeros del PRD estamos desplegándonos en el Estado, ¡Que viva el PRD!”, *José Luis Esquivel Zalpa, Secretario de Gobiernos y Asuntos Legislativos*.

– “Estamos emprendiendo desde la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD, una ruta importantísima por todos los municipios michoacanos, como delegados de nuestro Partido nos estamos dirigiendo a instalar los Consejos Municipales y a nombrar las direcciones municipales ejecutivas, un procedimiento que se está llevando a cabo con total transparencia, honestidad, con su voz y participación”, *Brissa Arroyo Martínez, Secretaria de Comunicación Política*