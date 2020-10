La Gatucada se presenta en el ciclo jazz en la UNAM

En este concierto los acompaña el músico invitado Jorge García Ledesma; fundador y líder de la banda de blues Follaje

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ VIE-02-OCT-2020/ La joven banda moreliana “La Gatucada” presentará un concierto en transmisión en vivo por el Facebook de la UNAM Centro Cultural Morelia y el Poliforum, el viernes 9 de octubre de 2020 en punto de las 18:00 horas, con canciones originales y compositores mexicanos en donde el blues como madre y raíz de la música, invitará a los amantes de los gatos, el jazz, el funk y la poesía a transitar por la garra y la sensualidad de un género de alma libre.

Yazmín David (voz y textos), Juan Carlos Cortés (guitarra, voz y composición), Edgar Mutt (saxofón), Paulino Reyes (bajo eléctrico) y Jesús Suárez (percusión) conforman el felino quinteto que surgió por el interés de uno de los líderes de la escena musical en la ciudad, J.C. Cortés, de darle un sentido inclusivo y femenino a un género mayoritariamente abordado por hombres. Así, junto a la voz de Yazmín David, se inició -en 2019- la conformación del prometedor grupo que en poco más de siete meses de vida musical ya se ha presentado en los principales foros culturales independientes de la ciudad y en el JAZZtival Michoacán 2020 -con sede en Morelia y en el pueblo mágico de Tlalpujahua- junto a prestigiosos músicos del género de la síncopa y la improvisación.

Interesada en reconocer las figuras del jazz y el blues en el país, La Gatucada, para esta ocasión, ha invitado a un referente nacional, Jorge García Ledesma; fundador y líder (desde 1981) de la banda de blues Follaje en donde se desempeña en la armónica, composición y voz.

“El abuelo” o “Perro del blues”, como también se le conoce, creció con los músicos rockanroleros mexicanos de los años sesenta del siglo pacheco (XX), que singularmente fue asimilando el preciso, liso, conciso y macizo estilo, la forma y el sentimiento de los afro-americanos de los USA y estudió al mismo tiempo, la carrera de sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México.

El tal Jorge García Ledesma (El Perro) trabajó durante 15 años con la cantante Betsy Pecanins (cuatro producciones), Blues 40 (cuatro o cinco producciones), 4 años con Javier Bátiz (dos producciones) y en el presente tiene apariciones con Baby Bátiz y Juan Hernández para mantener la colaboración con los compañeros de la tristeza musical.

Para esta ocasión los “gatucos” y “el perro” compartirán música y el estreno de una rola nueva de Yazmín David que cuenta con la música del propio García Ledesma y Juan Carlos Cortés.

“El perro del blues” lleva 39 años con la banda mexicana Follaje, 47 años componiendo rolas y tocando su armónica, organizando festivales en el pequeño circuito del Blues en México. Es presidente honorario de la no tan recién formada Asociación Mexicana de Blues, Arte Musical (AMBlues), 2017; editó el primer libro acerca de la historia del blues en México, titulado El Camino Triste de una Música que se presentó en la Primera Feria del Libro Mexicano Latino en la University of Illinois at Chicago alternando con los blues masters José Agustín y Gustavo Sainz; todo con el entusiasmo de que llegará el momento para esta portentosa música raíz y el feroz tríptico conformado blues-jazz-rock nacional.

Lleva además en su cuenta, más de 18 grabaciones discográficas con la banda de Blues Follaje; tiene un segundo libro sobre traducciones de canciones clásicas del género, titulado “Blues with a Feelin´” “Blues con Sentimiento” en colaboración con Paul Stankevich, músico estadounidense radicado en nuestro país.

La cita para maullar con La Gatucada es el viernes, 9 de octubre, a las 18:00 horas en una transmisión en vivo por el Facebook de la UNAM Centro Cultural Morelia y del Poliforum Morelia.