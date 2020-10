Más de 34 mil filtros sanitarios, instalados desde el inicio de la emergencia por COVID-19

Estas acciones se han realizado de manera conjunta con los 113 municipios

MORELIA, MICHOACÁN, A 7 DE OCTUBRE DE 2020.- Como parte de la estrategia preventiva para romper la cadena de contagio por COVID-19, desde el inicio de la contingencia a la fecha, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) ha promovido el uso del gel antibacterial y ha instalado 34 mil 746 filtros sanitarios en diversos establecimientos.

Estas acciones se han realizado de manera conjunta con los 113 Ayuntamientos, a través de los Comités Municipales de Salud, en coordinación con las 8 Jurisdicciones Sanitarias.

El despliegue incluye 2 mil 778 dependencias gubernamentales, 14 mil 567 en espacios de trabajo, 277 en escuelas y estancias infantiles, 92 en estancias del adulto mayor, 998 en asociaciones religiosas, civiles y deportivas.

Además de 368 en centrales de autobuses, camiones (durante la fase 1) y transporte público; 12 mil 436 en hoteles, restaurantes, comercios y tiendas departamentales; así como 3 mil 230 en plazas y espacios públicos.

De manera transversal se refuerza el fomento a las medidas básicas de higiene a través de la repartición de carteles y trípticos con materiales de orientación e información para la prevención y contención del virus COVID-19.

Estos con información como no tocarse la cara con las manos sucias, el constante lavado de manos o su desinfección con gel que contenga por lo menos 70 por ciento de alcohol; no saludar de beso, mano o abrazo y estornudar en el ángulo interno del brazo, acciones fundamentales mientras no exista vacuna o tratamiento para la enfermedad.

La SSM mantiene a disposición de la ciudadanía el 800-123-2890 con 11 líneas para resolver todas sus dudas médicas, así como el micrositio bit.ly/MichCOVID-19, donde encontrarán toda la información disponible sobre el padecimiento.