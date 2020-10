Ya nos cansamos de los políticos de siempre; necesitamos ciudadanos honestos: Zapatistas

ESPECIAL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ JUE-08-OCT-2020/ Tras lamentar que los políticos de siempre los han visitado campaña tras campaña, para buscar su apoyo y dejarlos después en el olvido, “pues nunca regresan”, los integrantes del Frente Zapatista de Michoacán señalaron que ven en Rafael Hugo Ortiz García, presidente de la organización Reconstruyamos Juntos Uruapan, a una persona honesta, trabajadora, que no es político y tiene buenas propuestas e intenciones para la ciudadanía.



Lo anterior se desprende de la visita que Rafa Ortiz hiciera a la sede del Frente Zapatista de Michoacán, que encabeza Carlos Guerrero, para ofertar los programas y acciones en favor de la ciudadanía que Reconstruyamos Juntos Uruapan tiene para la población de escasos recursos. En el caso de la salud, esta organización ciudadana, sin fines de lucro, ofrece, en coordinación con Salud Aplicada Uruapan, consultas a bajo costo con más de cien especialistas.

Acompañado por Fabiola Contreras, representante del diputado federal Carlos Torres Piña, Rafa Ortiz recalcó ser un comerciante, trabajador y honesto, que no tiene un pasado gris como muchos políticos, que no anda buscando un trabajo ni hace de la política un negocio y que, por el contrario, está convencido que trabajando conjuntamente con la ciudadanía, Uruapan puede salir adelante y convertirse en un mejor lugar para todos.



En ese contexto, los integrantes del Frente Zapatista de Michoacán, adheridos a Organizaciones Populares, acordaron acompañar a Rafel Hugo Ortiz García con el proyecto de Reconstruyamos Juntos Uruapan e instalar en el lugar una Casa Amiga más de esta organización ciudadana, sin fines de lucro, que plantea, entre otras cosas, programas como Reconstruyamos Juntos Tu Colonia, para abatir el rezago que de infraestructura se vive en el municipio.